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    AKTIE IM FOKUS

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    Salzgitter profitieren von BofA-Einstufung auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA empfiehlt Salzgitter zum Kauf mit 71 Euro
    • Salzgitter-Aktie steigt vorbörslich um 3,7 Prozent
    • EU-Schutz stärkt Ebitda-Ausblick und Cashflow
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter profitieren von BofA-Einstufung auf 'Buy'
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Salzgitter haben am Montag von einer Empfehlung durch die Bank of America (BofA) profitiert. Die US-Bank startete die Einstufung der Aktie des Stahlherstellers neu und empfiehlt sie zum Kauf mit einem Kursziel von 71 Euro. Auf Tradegate legte das Papier vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um 3,7 Prozent auf 52,35 Euro zu.

    Der für die Salzgitter-Aktie zuständige Analyst Reinhardt van der Walt sieht angesichts von Handelsschutzmaßnahmen durch die EU ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für die Konsensschätzung zum operativen Konzernergebnis (Ebitda) 2027. Die Übernahme der Hüttenwerkte Krupp Mannesmann (HKM) erweitere zudem die Kapazitäten Salzgitters in einem sich zunehmend verknappenden Markt, und zudem hält der Experte die Risiken für die Umsetzung der Übernahme für überschaubar.

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    Obendrein verwies van der Walt darauf, dass Phasen des Salcos-Projekts zur Vermeidung von CO2 nach hinten verschoben wurden, was einen raschen Schuldenabbau in den kommenden Jahren ermögliche und das Cashflow-Profil (FCF) verbessere./ck/mis

    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 51,90 auf Tradegate (17. August 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +2,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +4,87 %/+23,60 % bedeutet.





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