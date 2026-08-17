Salzgitter profitieren von BofA-Einstufung auf 'Buy'

Obendrein verwies van der Walt darauf, dass Phasen des Salcos-Projekts zur Vermeidung von CO2 nach hinten verschoben wurden, was einen raschen Schuldenabbau in den kommenden Jahren ermögliche und das Cashflow-Profil (FCF) verbessere./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 51,90 auf Tradegate (17. August 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +2,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +4,87 %/+23,60 % bedeutet.