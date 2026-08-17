AKTIE IM FOKUS
Salzgitter profitieren von BofA-Einstufung auf 'Buy'
- BofA empfiehlt Salzgitter zum Kauf mit 71 Euro
- Salzgitter-Aktie steigt vorbörslich um 3,7 Prozent
- EU-Schutz stärkt Ebitda-Ausblick und Cashflow
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Salzgitter haben am Montag von einer Empfehlung durch die Bank of America (BofA) profitiert. Die US-Bank startete die Einstufung der Aktie des Stahlherstellers neu und empfiehlt sie zum Kauf mit einem Kursziel von 71 Euro. Auf Tradegate legte das Papier vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um 3,7 Prozent auf 52,35 Euro zu.
Der für die Salzgitter-Aktie zuständige Analyst Reinhardt van der Walt sieht angesichts von Handelsschutzmaßnahmen durch die EU ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für die Konsensschätzung zum operativen Konzernergebnis (Ebitda) 2027. Die Übernahme der Hüttenwerkte Krupp Mannesmann (HKM) erweitere zudem die Kapazitäten Salzgitters in einem sich zunehmend verknappenden Markt, und zudem hält der Experte die Risiken für die Umsetzung der Übernahme für überschaubar.
Obendrein verwies van der Walt darauf, dass Phasen des Salcos-Projekts zur Vermeidung von CO2 nach hinten verschoben wurden, was einen raschen Schuldenabbau in den kommenden Jahren ermögliche und das Cashflow-Profil (FCF) verbessere./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 51,90 auf Tradegate (17. August 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +2,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +4,87 %/+23,60 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).
Was für ein gewaltiger Mühlstein am Hals der Salzgitter AG! Alle alten Hasen im Stahlgeschäft fragen sich wie das gut gehen soll.