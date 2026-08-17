Deutsche verreisen häufiger im Inland
- Mehrtägige Reisen gingen insgesamt leicht zurück
- Inlandsreisen stiegen, Auslandsreisen gingen zurück
- Italien blieb beliebtestes Auslandsziel vor Österreich
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger mehrtägige Reisen unternommen als im Jahr zuvor. Vor allem Trips ins Ausland wurden gestrichen, während die Zahl der Inlandsreisen mit mindestens einer Übernachtung zulegte. Das ergab eine Auswertung des Statistischen Bundesamts.
Die Gesamtzahl der Reisen mit Übernachtung nahm um 1,1 Prozent ab auf 274 Millionen. Die Zahl der Inlandsreisen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf 169 Millionen. Ins Ausland gingen 105 Millionen Trips, rund 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Beliebtestes Ziel war Italien vor Österreich, Spanien, Frankreich und den Niederlanden.
Geschäftsreisen holen auf
Die Zahl der privaten Reisen lag mit 6,2 Prozent Steigerung deutlich über den Zahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Bei den 41 Millionen Geschäftsreisen wurde das Niveau von vor der Pandemie trotz deutlicher Steigerungen noch knapp um 0,2 Prozent verfehlt.
Beliebtestes Verkehrsmittel bei den Reisen blieb mit einem Anteil von 60,2 Prozent das Auto. Es folgten Bahn (19,2 Prozent) und Flugzeug (15,2 Prozent)./ceb/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 7,244 auf Tradegate (17. August 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,55 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +39,78 %/+25,80 % bedeutet.
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@rheinischer Reise...äh LV Experte, q.e.d. Deshalb sind Diskussionen mit Dir so völlig sinnbefreit. Weil Du Dich in Deiner Welt so festgefahren hast, dass Du Dich auch durch keinen Fakt/kein Argument mehr behindern lässt. Um das mal an einem Zahlenbeispiel festzumachen (nicht jede Zahl im Detail nachgerechnet, dürfte aber grosso modo so stimmen):
02. Mär 2026 (Tag nach Iran Kriegsbeginn): Kurs 7,28 Euro, Shortquote ca. 4%
15. Jun 2026: Höchstkurs 7,74 Euro, Schlusskurs 7,32 Euro, Shortquote ca. 10%
15. Aug 2026: Schlusskurs 7,19 Euro, Shortquote ca. 7%
Zwischendrin: hunderte völlig unrelevanter LV- (Positionsmelde-) Posts, die jeder mit Internetzugang auch selber hätte herausfinden können.
Aber zu den o.a. Zahlen: im ersten Dreimonatszeitraum wurden fast 30 Mio Aktien zusätzlich als short gemeldet (in Deiner eigenen Welt sogar 60 Mio). Der Kurs stieg über den gesamten Zeitraum hinweg (nachdem er zwischendrin auch gefallen war, was sicherlich von LVs verstärkt wurde) und war im Einlang mit dem Dax. Im zweiten Zeitraum bis heute wurden in Deiner Denke 15/30 Mio Aktien gecovered. Der Kurs fiel und hat den Dax um ca. 8% underperformed.
Für mich die Botschaft, dass die LVs eben doch nicht diese Rolle spielen, die Du diesen Marktteilnehmern seit Jahren zugedenkst. Und vor diesem Hintergrund siehst Du Dich in Deinen Annahmen bestätigt und Deine Conclusio daraus ist, dass ich „falsch abgebogen“ bin? Das ist so dermaßen Dunning Kruger, dass man es kaum beschreiben kann.
Du schreibst seit Jahren, dass die LVs covern müssen. Und trotzdem ging die Quote von 2 auf 10% hoch. Marshall Wace alleine ist seit 2023 hier short. Deine Annahme ist/war einfach falsch. Aber andere sind falsch abgebogen?
Die anderen LV Theorien - die zugegebenermaßen nicht alle ausschließlich von Dir kommen - zB dass die nur zocken, dass die sich untereinander absprechen (am Rande: der eine Blackrock covered, während der andere noch weiter shortet), dass die die Aktie schlecht reden, dass die Verluste machen, dass die Mutter aller Short Squeeze kommt, etc. haben wir entweder hier im Forum schon widerlegt, sind reine Bauchgefühle bzw. durch nichts belegt. Fällt der Kurs und am nächsten Tag kommt eine erhöhte Short-Meldung, wird das als Beweis gesehen. Kommt diese Meldung am nächsten Tag nicht oder es wurde sogar gecovered, wird das einfach ignoriert.
Du wirst jetzt wie immer inhaltlich nicht mehr darauf eingehen und wie schon so oft schreiben, dass ich es einfach nicht verstehe und Dinge aus dem Zusammenhang reiße. Das Forum, das Deine LV-Ergüsse seit Jahren kennt, kann das gerne selbst einschätzen. Da kommen Quartalszahlen von TUI und anstatt, dass Du inhaltlich auf irgendeinen Punkt der Zahlen eingehst, hast Du bis 10 Uhr Deine drei LV Postings abgesetzt.
Zu den Analysten: als die noch eher skeptisch unterwegs waren, wurden die auf das Übelste in den Foren beleidigt. Jetzt wo deren durchschnittliches Kursziel im zweistelligen Bereich liegt, dienen die als Referenz. So weit, so erwartbar. Natürlich haben die mehr Ahnung von dem Unternehmen als ich. Aber die meisten Berichte, die ich sehe, beziehen sich einfach darauf, dass das KGV vor Corona deutlich höher war. Und das stelle ich einfach in Frage, dass es diesen Automatismus zur Rückkehr des gelobten zweistelligen KGVs gibt. Bzw. ich wurde seit 2023 eines Besseren belehrt und habe dementsprechend reagiert. Das mag vllt noch kommen, aber jetzt hat TUI auch ein „G“ Problem. Vor allem: haben die ca. 15 Upgrades der sell side Analysten, die TUI in den letzten drei Jahren erhalten hat, zu irgendeiner anderer Einschätzung der Investoren geführt? Ich befürchte nein.
So, und jetzt gilt: a) mein Zug fährt in 5min ein, die Verwandtschaft ruft und b) wir lesen uns im Dezember wieder! Und mein Gedanke dazu: entweder wird TUI bis dahin bei hohen Energiekosten teu(r)er gehedget haben oder die EBIT Guidance wird vllt noch breiter für das nächste Geschäftsjahr sein. Ich wünsche Euch die besten Diskussionen zu spannenden Themen.
Es geht hier doch nicht darum, recht zu haben. Es geht um einen fruchtbaren Austausch von Meinungen.
Und dlg hat nicht selten Substanz eingebracht, um seine Meinung zu begründen. Das fehlt, meiner Meinung nach, schon.
mbpoll, sei Dir gewiss, dass ich hier nicht mehr nur nicht mehr schreibe, sondern auch nicht mehr lese. Außer vllt an Tagen mit Zahlen, wie von mir angekündigt. Und wenn ich Deine Postings vom Tag der Zahlen gestern sehe, dann weiß ich auch wieder warum. Einfach völlig vertane Lebenszeit, hier (Deinen LV BS) zu lesen. Da kommen völlig uninspierende bzw. schlechte Zahlen – und der rheinische Reiseverkäufer weiß schon vor Börsenbeginn anhand der Tradegate Volumina wer hier verkauft, dann sind es die „Verbrecher im Seidenanzug“ und zwei Stunden später ist natürlich klar, dass „Shortys angreifen“. Dass dann am nächsten Tag keine einzige LV Meldung kommt, wird einfach vergessen – passt ja nicht ins Bild. Die F5 Taste hat sicherlich heute geglüht bei Dir.
Weswegen ich eigentlich schreibe: an den Zahlen war mE wirklich nichts, das einen in die Aktie treiben sollte:
- im letzten Quartal schrieb man noch „range of €1.1bn to €1.4bn with the ambition to build towards the prior year level“ – der „ambition“ Teil wurde einfach komplett gestrichen
- (adj) EBIT unter den Erwartungen
- Kundenzahl -3%
- Nettoverschuldung 400 Mio höher ggü Vorjahr trotz 803m underlying EBITDA in den ersten neun Monaten
- Guidance ist mittlerweile ein Anstieg der Nettoverschuldung für das Gesamtjahr
- Potenzial für mehr Dividende damit mE deutlich reduziert
- TUI hat für 2027 bisher weniger als 40% des Jet Fuels gehedged; im letzten Jahr war man zu dem Zeitpunkt schon bei 60%; wann will man damit anfangen? mE eine riskante Strategie
- dass man 6 Wochen vor Ende des Jahres immer noch so eine weite Range hat, spricht auch nicht für die Aktie bzw. „visibility“ des Managements.
Habe mir den CC nicht angehört, da für mich nicht relevant. Vllt habe ich da etwas verpasst.
Und das ist eben der Unterschied zu anderen Aktien. Eine Jet2 kommt Anfang Juli mit über den Erwartungen liegenden Zahlen und kündigt ein neues GBP 250 Mio Aktienrückkaufprogramm an. Kurs +16% an dem Tag alleine (>50% seit Kauf). Das liest sich dann so: https://www.reuters.com/business/uks-jet2-says-summer-bookings-rise-7-middle-east-tensions-ease-2026-07-08/ Eine TUI kommt mit Gewinnwarnung, Zahlen unter den Erwartungen, höherer Nettoverschuldung, keinem ARP und weiterhin begrenzter Dividende. Aber ne, is klar, das Problem sind eindeutig die Hedge Funds :-)
Außer dem 6er KGV bei einem 10-12er Schnitt vor Corona (aber welche Aussagekraft hat das historische KGV denn überhaupt noch?) sehe ich hier nicht, warum man sich die Aktie langfristig anschauen sollte. Anyway, allen Glücksrittern & LVobikern viel Erfolg, man liest sich dann ggfs im Dezember wieder.