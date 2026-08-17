Deutsche verreisen häufiger im Inland

@rheinischer Reise...äh LV Experte, q.e.d. Deshalb sind Diskussionen mit Dir so völlig sinnbefreit. Weil Du Dich in Deiner Welt so festgefahren hast, dass Du Dich auch durch keinen Fakt/kein Argument mehr behindern lässt. Um das mal an einem Zahlenbeispiel festzumachen (nicht jede Zahl im Detail nachgerechnet, dürfte aber grosso modo so stimmen):





02. Mär 2026 (Tag nach Iran Kriegsbeginn): Kurs 7,28 Euro, Shortquote ca. 4%

15. Jun 2026: Höchstkurs 7,74 Euro, Schlusskurs 7,32 Euro, Shortquote ca. 10%

15. Aug 2026: Schlusskurs 7,19 Euro, Shortquote ca. 7%

Zwischendrin: hunderte völlig unrelevanter LV- (Positionsmelde-) Posts, die jeder mit Internetzugang auch selber hätte herausfinden können.





Aber zu den o.a. Zahlen: im ersten Dreimonatszeitraum wurden fast 30 Mio Aktien zusätzlich als short gemeldet (in Deiner eigenen Welt sogar 60 Mio). Der Kurs stieg über den gesamten Zeitraum hinweg (nachdem er zwischendrin auch gefallen war, was sicherlich von LVs verstärkt wurde) und war im Einlang mit dem Dax. Im zweiten Zeitraum bis heute wurden in Deiner Denke 15/30 Mio Aktien gecovered. Der Kurs fiel und hat den Dax um ca. 8% underperformed.





Für mich die Botschaft, dass die LVs eben doch nicht diese Rolle spielen, die Du diesen Marktteilnehmern seit Jahren zugedenkst. Und vor diesem Hintergrund siehst Du Dich in Deinen Annahmen bestätigt und Deine Conclusio daraus ist, dass ich „falsch abgebogen“ bin? Das ist so dermaßen Dunning Kruger, dass man es kaum beschreiben kann.





Du schreibst seit Jahren, dass die LVs covern müssen. Und trotzdem ging die Quote von 2 auf 10% hoch. Marshall Wace alleine ist seit 2023 hier short. Deine Annahme ist/war einfach falsch. Aber andere sind falsch abgebogen?





Die anderen LV Theorien - die zugegebenermaßen nicht alle ausschließlich von Dir kommen - zB dass die nur zocken, dass die sich untereinander absprechen (am Rande: der eine Blackrock covered, während der andere noch weiter shortet), dass die die Aktie schlecht reden, dass die Verluste machen, dass die Mutter aller Short Squeeze kommt, etc. haben wir entweder hier im Forum schon widerlegt, sind reine Bauchgefühle bzw. durch nichts belegt. Fällt der Kurs und am nächsten Tag kommt eine erhöhte Short-Meldung, wird das als Beweis gesehen. Kommt diese Meldung am nächsten Tag nicht oder es wurde sogar gecovered, wird das einfach ignoriert.





Du wirst jetzt wie immer inhaltlich nicht mehr darauf eingehen und wie schon so oft schreiben, dass ich es einfach nicht verstehe und Dinge aus dem Zusammenhang reiße. Das Forum, das Deine LV-Ergüsse seit Jahren kennt, kann das gerne selbst einschätzen. Da kommen Quartalszahlen von TUI und anstatt, dass Du inhaltlich auf irgendeinen Punkt der Zahlen eingehst, hast Du bis 10 Uhr Deine drei LV Postings abgesetzt.





Zu den Analysten: als die noch eher skeptisch unterwegs waren, wurden die auf das Übelste in den Foren beleidigt. Jetzt wo deren durchschnittliches Kursziel im zweistelligen Bereich liegt, dienen die als Referenz. So weit, so erwartbar. Natürlich haben die mehr Ahnung von dem Unternehmen als ich. Aber die meisten Berichte, die ich sehe, beziehen sich einfach darauf, dass das KGV vor Corona deutlich höher war. Und das stelle ich einfach in Frage, dass es diesen Automatismus zur Rückkehr des gelobten zweistelligen KGVs gibt. Bzw. ich wurde seit 2023 eines Besseren belehrt und habe dementsprechend reagiert. Das mag vllt noch kommen, aber jetzt hat TUI auch ein „G“ Problem. Vor allem: haben die ca. 15 Upgrades der sell side Analysten, die TUI in den letzten drei Jahren erhalten hat, zu irgendeiner anderer Einschätzung der Investoren geführt? Ich befürchte nein.





So, und jetzt gilt: a) mein Zug fährt in 5min ein, die Verwandtschaft ruft und b) wir lesen uns im Dezember wieder! Und mein Gedanke dazu: entweder wird TUI bis dahin bei hohen Energiekosten teu(r)er gehedget haben oder die EBIT Guidance wird vllt noch breiter für das nächste Geschäftsjahr sein. Ich wünsche Euch die besten Diskussionen zu spannenden Themen.