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    Deutsche verreisen häufiger im Inland

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrtägige Reisen gingen insgesamt leicht zurück
    • Inlandsreisen stiegen, Auslandsreisen gingen zurück
    • Italien blieb beliebtestes Auslandsziel vor Österreich
    Deutsche verreisen häufiger im Inland
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger mehrtägige Reisen unternommen als im Jahr zuvor. Vor allem Trips ins Ausland wurden gestrichen, während die Zahl der Inlandsreisen mit mindestens einer Übernachtung zulegte. Das ergab eine Auswertung des Statistischen Bundesamts.

    Die Gesamtzahl der Reisen mit Übernachtung nahm um 1,1 Prozent ab auf 274 Millionen. Die Zahl der Inlandsreisen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf 169 Millionen. Ins Ausland gingen 105 Millionen Trips, rund 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Beliebtestes Ziel war Italien vor Österreich, Spanien, Frankreich und den Niederlanden.

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    Geschäftsreisen holen auf

    Die Zahl der privaten Reisen lag mit 6,2 Prozent Steigerung deutlich über den Zahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Bei den 41 Millionen Geschäftsreisen wurde das Niveau von vor der Pandemie trotz deutlicher Steigerungen noch knapp um 0,2 Prozent verfehlt.

    Beliebtestes Verkehrsmittel bei den Reisen blieb mit einem Anteil von 60,2 Prozent das Auto. Es folgten Bahn (19,2 Prozent) und Flugzeug (15,2 Prozent)./ceb/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 7,244 auf Tradegate (17. August 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -5,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +39,78 %/+25,80 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um TUI’s schwache Kurs- und Langfristperformance sowie die Frage, ob die Aktie trotz Analystenzielen von durchschnittlich 10,05 Euro und zuletzt 12,50 Euro unterbewertet ist. Kritisiert werden enttäuschendes EBIT, höhere Nettoverschuldung, breite Prognosespanne, geringe Dividendenperspektive und wenig Jet-Fuel-Hedging. Shortseller gelten teils als überschätzt. Zudem belasten schwächere Buchungen und hohe Energiekosten die Aussichten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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