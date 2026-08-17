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    Argenx mit Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur

    Für Sie zusammengefasst
    • Argenx erzielt Erfolg in Phase-III-Studie zu Myositis
    • Vyvgart verbessert Symptome ab der vierten Woche
    • Vyvgart treibt Argenx-Umsatz und Gewinn kräftig an
    Argenx mit Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Biotech-Spezialist Argenx hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg erzielt. Die Studie mit der Infusion Vyvgart Hytrulo (Efgartigimod Alfa und Hyaluronidase-qvfc) habe bei der Behandlung von autoimmuner Myositis den primären Endpunkt erreicht, teilte das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Montag mit. Der Aktienkurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs deutlich zu.

    Konkret zeigten die mit Efgartigimod behandelten Patienten in der Studienpopulation mit sogenannter kombinierter immunvermittelter nekrotisierender Myopathie (IMNM) und Dermatomyositis (DM) in Woche 52 eine statistisch signifikante und klinisch relevante Verbesserung im Vergleich zu den mit Placebo behandelten Patienten, wie es weiter hieß. Die beiden Krankheiten sind Formen der Myositis. Bei denjenigen Patienten, die mit dem Medikament behandelt worden seien, hätten sich ab Woche 4 statistisch relevante Verbesserungen gezeigt. Diese hätten während der gesamten Behandlungsdauer angehalten.

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    Argenx verkauft Vyvgart mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa schon länger zur Behandlung der Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (Mg), einer schweren Muskelschwäche. Das Mittel gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Vyvgart treibt die Geschäfte des Unternehmens denn auch kräftig an. So schnellte der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um rund 60 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Dollar nach oben, und der Gewinn schwoll mit 838 Millionen Dollar auf fast das Doppelte an./mis/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 6.557 auf Ariva Indikation (17. August 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um +6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 49,25 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 922,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 877,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 986,00EUR was eine Bandbreite von +11,49 %/+25,35 % bedeutet.





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