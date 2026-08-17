Argenx mit Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Biotech-Spezialist Argenx hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg erzielt. Die Studie mit der Infusion Vyvgart Hytrulo (Efgartigimod Alfa und Hyaluronidase-qvfc) habe bei der Behandlung von autoimmuner Myositis den primären Endpunkt erreicht, teilte das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Montag mit. Der Aktienkurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs deutlich zu.

Konkret zeigten die mit Efgartigimod behandelten Patienten in der Studienpopulation mit sogenannter kombinierter immunvermittelter nekrotisierender Myopathie (IMNM) und Dermatomyositis (DM) in Woche 52 eine statistisch signifikante und klinisch relevante Verbesserung im Vergleich zu den mit Placebo behandelten Patienten, wie es weiter hieß. Die beiden Krankheiten sind Formen der Myositis. Bei denjenigen Patienten, die mit dem Medikament behandelt worden seien, hätten sich ab Woche 4 statistisch relevante Verbesserungen gezeigt. Diese hätten während der gesamten Behandlungsdauer angehalten.