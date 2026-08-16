Das Geschäft brummt!

Das Geschäft mit Fonds und anderen Produkten der Vermögensverwaltung hat den Münchner Versicherungsriesen Allianz im ersten Halbjahr vorangebracht. Das operative Ergebnis stieg von Januar bis Juni um knapp neun Prozent auf einen Höchstwert von 9,4 Milliarden Euro. Der Versicherer will sein Ziel, in diesem Jahr ein operatives Ergebnis zwischen 16,4 und 18,4 Milliarden Euro (2025: 17,4 Milliarden Euro) zu erreichen, jedoch noch nicht nach oben korrigieren. Angesichts der Schwankungen an den Märkten sei es laut Finanzvorständin dafür zu früh. Besonders gut läuft es bisher im Asset Management mit den Vermögensverwaltern Pimco und Allianz Global Investors. Den beiden Fondsgesellschaften flossen von Januar bis Juni zusammen 84 Milliarden Euro zu.

Der Aktienkurs der Allianz hat ab Oktober 2022 eine länger andauernde Seitwärtsphase hinter sich gelassen und eine Aufwärtsbewegung begonnen. Diese wurde zuletzt durch eine kurze Konsolidierung unterbrochen, die sich von Anfang April 2024 bis Anfang August 2024 erstreckte. Auch der von der US-Politik ausgelöste Kurseinbruch Anfang April 2025 führte bei den Aktien der Allianz zu erheblichen Verkäufen. Im Tief verlor die Aktie innerhalb weniger Tage rund 20 Prozent und fiel dabei knapp bis zur Unterstützungszone bei 286,60 Euro. Während der anschließenden Erholung konnte die Allianz den Leitindex Dax deutlich übertreffen. Aktuell hat sich der Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie weiter abgesetzt und am 6. August ein Allzeithoch bei 443,90 Euro markiert. Es gilt zu bedenken, dass die Kursstärke trotz der Krisen in der Ukraine und im Mittleren Osten anhält. Am vergangenen Freitag notierte das Papier nur unwesentlich unter dem Allzeithoch bei 443,90 Euro. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend. Die Marke um 444 Euro ist jetzt der wichtigste kurzfristige Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über das bisherige Allzeithoch wäre charttechnisch ein neues Kaufsignal. Allerdings könnte eine Eskalation der beiden maßgeblichen Krisenherde in der Ukraine und im Nahen Osten den Kurs aktuell belasten. In diesem Fall wäre ein Test der Unterstützung im Bereich von 396,00 Euro möglich.

Allianz SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs der Allianz konnte sich in den letzten Wochen erneut deutlich von einer zuvor eher seitwärts gerichteten Phase abheben und ein neues Allzeithoch von 443,90 Euro erreichen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JH6HY8) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Allianz SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,69 profitieren. Das Ziel sei bei 498,57 Euro angenommen (17,38 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 399,00 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 7,42 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JH6HY8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,79 – 11,99 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 324,92 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 324,92 Euro akt. Kurs Basiswert: 442,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 17,38 Euro Hebel: 3,69 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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