🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    HUAWEI AppGallery und GameCenter bereiten die Bühne für gemeinsames Spielen auf der Gamescom 2026

    Noch eine Woche, bis AppGallery und GameCenter ihre wichtigsten Partner und interaktive Erlebnisse nach Köln bringen

    KÖLN, Deutschland, 17. August 2026 /PRNewswire/ -- Eine Woche vor Beginn zählen AppGallery und GameCenter die Tage bis zur Gamescom 2026 herunter, wo sie die Gamer zu fünf Tagen mit Live-Gameplay, exklusiven Belohnungen und herausragenden Titeln aus ihrem globalen Partnernetzwerk begrüßen werden. Vom 26. bis 30. August können Gamer Huawei in Halle 7, Stand B.031, besuchen, um einige der beliebtesten Spiele aus der AppGallery und dem GameCenter auszuprobieren.

    One week to go until AppGallery and GameCenter bring their biggest partners and hands-on experiences to Cologne. From August 26 to 30, gamers can visit the Huawei booth at Hall 7, Booth B.031, to experience popular games, interactive activities, exclusive rewards and live gameplay from AppGallery and GameCenter.

    Ein Portfolio, das gemeinsam mit führenden Partnern aufgebaut wurde

    Die diesjährige Präsentation vereint führende Entwickler und Spielereihen, allen voran die „Mini Games Collection" von GameCenter, „Petal Paws" von SkyFu, „World of Tanks Blitz" von Wargaming und „MapleStory R:Evolution" von Rastar Games. Außerdem erwarten die Fans „Asphalt Legends" von Gameloft, „State of Survival" von FunPlus, „Infinity Kingdom" von YOOZOO und „Motto Immortal" von GOAT Games – eine abwechslungsreiche Mischung aus Renn-, Strategie-, Abenteuer- und Casual-Spielen für Besucherinnen und Besucher aller Spielstärken.

    Praktischer Spaß am AppGallery- und GameCenter-Stand

    Die Spielkabine ist für Gamer konzipiert, die direkt ins Geschehen einsteigen möchten. Besucherinnen und Besucher können an Spielquizzen teilnehmen, um Belohnungen zu gewinnen, an kurzen Spielherausforderungen auf der Ausstellungsfläche und auf der Hauptbühne teilnehmen sowie in verschiedenen Bereichen Stempel sammeln, um bei der Verlosung zu gewinnen. Zusammen verwandeln diese Elemente den Raum in einen interaktiven Treffpunkt, an dem Entdecken und Spielen Hand in Hand gehen.

    Tägliche Höhepunkte und ein wichtiges Datum, das man im Auge behalten sollte

    Jeder Tag bringt einen neuen Schwerpunkt, von „Mini Games" und „Petal Paws" bis hin zu „MapleStory R": Evolution. Die Hauptbühne sorgt für noch mehr Spannung, denn das Programm wird um Aktivitäten aus „Infinity Kingdom" von YOOZOO, „State of Survival" von FunPlus und „Motto Immortal" von GOAT Games erweitert. Der Höhepunkt kommt dann am 29. August, dem wichtigsten Tag am AppGallery-Stand, an dem zwei Veranstaltungen auf der Hauptbühne auf dem Programm stehen: Zum einen „World of Tanks Blitz" von Wargaming, das als interaktive Bühnenshow präsentiert wird und Publikumsquiz sowie kurze Eins-gegen-Eins-Spielherausforderungen kombiniert, und zum anderen „Asphalt Legends" von Gameloft. Es verspricht, sowohl für Wettkampfspielerinnen und -spieler als auch für Fans der Höhepunkt der Woche zu werden.

    Exklusive Angebote und Preise

    Während der gesamten Messe bieten AppGallery und GameCenter Spielern exklusive Gutscheine mit bis zu 25 % Rabatt in den meisten europäischen Ländern. Mit ein wenig Glück können Besucherinnen und Besucher außerdem eine Reihe von Huawei-Preisen gewinnen, darunter den HUAWEI FreeClip, die HUAWEI FreeBuds 7i und das HUAWEI Band 10 sowie Sammlerstücke wie Taschen und Anstecker von AppGallery und Game Center.

    Mach mit beim Abenteuer

    Ganz gleich, ob die Besucherinnen und Besucher gegeneinander antreten, neue Titel entdecken oder einfach nur die Atmosphäre genießen möchten – AppGallery und GameCenter haben auf der Gamescom 2026 für jeden etwas zu bieten. Wir sehen uns vom 26. bis 30. August in Köln.

    Infos zur Veranstaltung:

    • Datum: 26. bis 30. August 2026
    • Ort: Halle 7, Stand B.031, Gamescom, Messe Köln, Deutschland
    • Weitere Informationen:  https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/
    • Tritt unserem Discord bei: https://discord.gg/appgalleryeu

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgallery-und-gamecenter-bereiten-die-buhne-fur-gemeinsames-spielen-auf-der-gamescom-2026-302851771.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    HUAWEI AppGallery und GameCenter bereiten die Bühne für gemeinsames Spielen auf der Gamescom 2026 Noch eine Woche, bis AppGallery und GameCenter ihre wichtigsten Partner und interaktive Erlebnisse nach Köln bringenKÖLN, Deutschland, 17. August 2026 /PRNewswire/ - Eine Woche vor Beginn zählen AppGallery und GameCenter die Tage bis zur Gamescom …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     