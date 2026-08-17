EU-Außenbeauftragte will Russland-Sanktionen ausweiten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will die Russland-Sanktionen ausweiten und damit den Druck auf Moskau wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter erhöhen. Im Herbst werde sie "die weitreichendste Sanktionsliste seit Beginn des Krieges" vorlegen, sagte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas der "Welt". Sollte der Vorschlag beschlossen werden, werde sich die Zahl der sanktionierten russischen Personen, Unternehmen und Organisationen um ein Drittel erhöhen.

"Der Druck muss verstärkt werden, bis Russland den Krieg beendet", sagte Kallas der Zeitung weiter. Die bisherigen EU-Sanktionen hätten Russlands Kriegsmaschinerie schon mehr als eine Billion Euro gekostet. Sie hoffe auch, dass Europa und die USA beim Thema Sanktionen weiter zusammenrückten, sagte Kallas.