Defence Therapeutics verstärkt Führungskompetenzen im Radiopharmazeutikabereich mit der Ernennung von Dr. Ryan Simms zum Chief Operating Officer und Head of Radiopharmaceutical Programs

Montreal, QC, Kanada, 17. August 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Accum-Technologie entwickelt, freut sich, die Ernennung von Ryan Simms, PhD, zum Chief Operating Officer („COO“) und Head of Radiopharmaceutical Programs bekannt zu geben. Damit verstärkt das Unternehmen seine Führungs- und Entwicklungskompetenzen für die Weiterentwicklung seiner Programme für radiopharmazeutische Wirkstoffkonjugate („RDC“).

„Ryan bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung gezielter Radiopharmazeutika von der Entdeckung bis zu ersten klinischen Studien am Menschen sowie die operativen Führungskompetenzen in das Unternehmen mit, die erforderlich sind, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in umsetzbare Entwicklungsprogramme zu übertragen“, so Dr. Amie Phinney, President und Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. „Er wird dank seiner Fachkenntnisse wesentlich zur Beschleunigung unserer radiopharmazeutischen Programme und der Erweiterung des Potenzials der Accum-Plattform beitragen.“

Dr. Simms verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Radiopharmazeutika und im operativen Bereich und kann mit einer Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung zielgerichteter Radiopharmazeutika von der Entdeckung bis zur klinischen Entwicklung aufwarten. Er hatte wichtige Führungspositionen bei Fusion Pharmaceuticals inne, wo er die Bereiche Chemie, Radiochemie, klinische Herstellung und externe Partnerschaften leitete und mehrere Programme im klinischen Stadium unterstützte. Fusion Pharmaceuticals entwickelte sich zu einem führenden Akteur im Bereich der zielgerichteten Radiopharmazeutika und wurde 2024 für rund 2 Milliarden US$ von AstraZeneca übernommen.

Dr. Simms war zudem in leitenden Funktionen bei Abdera Therapeutics und dem Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) tätig, wo er seine Expertise auf den Gebieten CMC-Strategie, Fertigung, Isotopversorgung und Radiochemie sowie im technischen Betrieb aufbaute. Diese Kombination aus Erfahrung in Wissenschaft, Entwicklung und Betrieb wird ihm bei der Wahrnehmung seiner umfassenderen Aufgaben als COO zugutekommen, wenn Defence seine Programme und Aktivitäten im Radiopharmazeutikabereich ausbaut. Dr. Simms hat einen PhD in Engineering von der Queen’s University und absolvierte anschließend postdoktorale Forschungsarbeiten im Bereich Chemie an der University of Toronto.