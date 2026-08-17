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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax stabil nahe seinem Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet stabil und bleibt nahe dem Rekordhoch
    • Dax gewinnt in vier Wochen sechseinhalb Prozent
    • Anleger bleiben trotz Nahost-Konflikt optimistisch
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax stabil nahe seinem Rekordhoch
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich zum Wochenstart stabil gezeigt. Nach seinem moderaten Plus am Freitag legte er am Montagmorgen um 0,1 Prozent auf 26.465 Punkte zu und blieb damit in Reichweite seines Rekordhochs. Das hatte er am vergangenen Mittwoch mit knapp 26.574 Punkten erreicht, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzen. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, stieg im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 32.505 Zähler.

    Mit seinem seit nunmehr vier Wochen in Folge positiven Lauf hat das deutsche Börsenbarometer Dax inzwischen um sechseinhalb Prozent zugelegt und sein Jahresplus auf knapp acht Prozent ausgebaut. Seit dem Jahrestief im März - ausgelöst durch den Iran-Krieg und stark verteuerter Ölpreise - stieg es sogar um etwas mehr als 20 Prozent.

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    Nach Monaten voller Sorge und Ungewissheit beunruhigte die verfahrene Lage im Nahost-Konflikt die Anleger zuletzt immer weniger. Und das, obwohl in dem für 60 Tage anberaumten Rahmenabkommen zur Klärung besonders umstrittener Themen wie etwa dem Umgang mit Irans Atomprogramms weiter keine Fortschritte erzielt wurden und dieses nun ausläuft. Stattdessen goss US-Präsident Donald Trump kurz vor dem Wochenende "Öl ins Feuer", als er die Übernahme der Straße von Hormus ankündigte. Der Iran stellte daraufhin die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

    Anlagestratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan blieb derweil generell optimistisch für die Aktienmärkte. Grund dafür sind die steigenden Unternehmensgewinne. Trotz der Indexrekorde sei die Positionierung der Anleger weiter alles andere als extrem, schrieb er. Die Marktbreite nehme zu, was heißt, dass die Anstiege nicht nur von wenigen starken Werten getragen würden.

    Hinzu kommt, dass in den USA die jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten die Sorgen vor steigenden Zinsen in den USA vorerst wieder in den Hintergrund haben treten lassen./ck/mis





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