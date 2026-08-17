Märkte visieren Rekorde an – Fed und US-Einzelhandel im Fokus, Öl fällt

Größte DAX-Gewinner sind aktuell (Stand 09:20 Uhr) Infineon, Siemens Energy und Rheinmetall. Am unteren Ende der Kursliste befinden sich Scout24, SAP und Beiersdorf.

Der deutsche Aktienmarkt legt am heutigen Montag, dem 17. August 2026, weiter zu und schickt sich an, seine jüngste Rekordjagd fortzusetzen. Im frühen Xetra-Handel tendiert der DAX rund 0,1 Prozent höher bei 26.465 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach dem Allzeithoch bei 26.573 Punkten am vergangenen Mittwoch setzten an den europäischen Handelsplätzen zwar leichte Gewinnmitnahmen ein, dennoch verbuchte der DAX ein Wochenplus von knapp einem halben Prozent bei einem Schlussstand von 26.440 Punkten. Damit verzeichnet das Börsenbarometer die vierte Gewinnwoche in Folge mit einem Plus von 6,5 Prozent im Monatsvergleich und baute sein Jahresplus auf 7,8 Prozent aus. Seit dem Jahrestief im März unter der Marke von 22.000 Punkten hat sich der Leitindex damit um mehr als ein Fünftel erholt.

Die Aktienmärkte und insbesondere der DAX ignorieren das Risiko eines anhaltend hohen Ölpreises und des festgefahrenen Golf-Konflikts bislang, wodurch nun Gewinnmitnahmen die jüngste Rallye gefährden könnten, warnt sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement und Partner bei QC Partners. "Der DAX hat zuletzt vier Wochengewinne in Serie verbucht. Eine längere Gewinnserie gab es zuletzt vom Dezember bis in den Januar. Der Großteil des Kursanstieges wurde zuletzt allerdings mit verhältnismäßig niedrigen Umsätzen erzielt", so Altmann. Gleichzeitig schüren die hohen Energiekosten am Rentenmarkt erneute Inflationssorgen und treiben die Zinsen; so kletterte die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen auf ein neues 15-Jahres-Hoch, was nicht nur die Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen erhöht, sondern Anleihen auch zu einer immer attraktiveren Konkurrenz für Aktien im Kampf um Kapital macht.

An der Wall Street schloss der S&P 500 am Freitag nach schwächeren Einzelhandelsdaten und enttäuschendem Konsumklima zwar leicht im Minus, blickt aber dennoch auf drei grüne Wochen in Folge zurück. Die US-Futures tendieren am Montagmorgen uneinheitlich bis leicht erholt. Während der Dow-Jones-Future um 0,1 Prozent nachgibt, legen die Futures für den S&P 500 um 0,1 Prozent und für den Nasdaq 100 um 0,35 Prozent zu.

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Die asiatischen Börsen zeigen zu Wochenbeginn ein gemischtes Bild. Der japanische Nikkei 225 tendierte trotz schwächeren BIP-Daten 0,7 Prozent höher. Die Wirtschaft Japans ist im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um lediglich 1,1 Prozent gewachsen, statt erwarteter 2,0 Prozent.

Der Hang Seng Index in Hongkong legte kräftig um 1,6 Prozent zu, während der CSI 300 der Festlandbörsen eenfalls um 1,6 Prozent stieg. Die Finanzmärkte in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Nach der jüngsten Zahlenflut verlangsamt sich das Unternehmenstempo in dieser Woche etwas, jedoch stehen wichtige US-Verbrauchersignale sowie geldpolitische Einblicke an. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, die sogenannten FOMC Minutes. Am Donnerstag folgt der Quartalsbericht von Walmart als wichtiger Gradmesser für die Kauflust der US-Verbraucher im aktuellen Wirtschaftsumfeld, ergänzt durch die Zahlen der Bau- und Heimwerkermärkte Home Depot, Target und Lowe's im Wochenverlauf. Zum Ende der Handelswoche richten sich die Blicke am Freitag auf die vorläufigen S&P Global Einkaufsmanagerindizes für Europa und die USA.

Am Rohstoffmarkt bleibt die Lage angesichts der unklaren Entwicklung im Nahen Osten angespannt. Nach einem Preisanstieg von über fünf Prozent in der Vorwoche verharren die Notierungen auf hohem Niveau. Die Nordseesorte Brent fällt um 0,2 Prozent auf 88,30 US-Dollar pro Barrel, während das US-Öl WTI um 0,8 Prozent zurückfällt auf etwa 81,75 US-Dollar pro Barrel. Das Edelmetall Gold behauptet seine Stärke als sicherer Hafen und baut nach einem Plus von 0,8 Prozent in der Vorwoche die Gewinne am Montag um 0,4 Prozent aus auf 4.453 US-Dollar je Unze.

Am Devisenmarkt belastet die Erwartung einer vorsichtigen US-Notenbank den Greenback. Der Euro steigt um 0,3 Prozent auf 1,1601 US-Dollar und notiert damit nahe seinem Zwei-Monats-Hoch. Der japanische Yen konnte sich wieder leicht erholen und handelt bei etwa 158,90 Yen je US-Dollar. Damit bleibt aber der Druck auf die Bank of Japan, ihre Geldpolitik im Herbst weiter zu normalisieren.

Der Kryptomarkt spiegelt unterdessen das abwartende Sentiment des breiteren Risikomarktes wider. Nach den jüngsten Rekorden an den Aktienmärkten steigt der Bitcoin im Fahrwasser der makroökonomischen Zinserwartungen vor der Veröffentlichung der US-Notenbankprotokolle um 0,6 Prozent auf 63.490 US-Dollar, während es für Ethereum um 1,0 Prozent aufwärts geht.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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