argenx Aktie explodiert - 17.08.2026

Die argenx Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,82 % auf 786,20€ zulegen. Das sind +50,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der argenx Aktie. Nach einem Plus von +0,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 786,20€, mit einem Plus von +6,82 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +6,86 % bei argenx.

Allein seit letzter Woche ist die argenx Aktie damit um +6,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei argenx auf +2,55 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,26 % 1 Monat -0,65 % 3 Monate +6,86 % 1 Jahr +31,47 %

Informationen zur argenx Aktie

Stand: 17.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 63 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,92 Mrd.EUR € wert.

Der Biotech-Spezialist Argenx hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg erzielt. Die Studie mit der Infusion Vyvgart Hytrulo (Efgartigimod …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. UCB notiert im Plus, mit +1,18 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +0,59 %.

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Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.