DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff lobte am Montag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen die Entwicklung von waipu.tv. Belastet habe aber eine Vereinbarung mit einem Netzbetreiber./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 23,74EUR auf Tradegate (17. August 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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