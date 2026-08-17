Südkorea & Chips: Diese neuen Wetten verändern das Soros-Portfolio komplett

Besonders aggressiv fällt der Umbau bei Taiwan Semiconductor aus. Soros Capital erhöhte seine TSMC-Position um mehr als 1.300 Prozent auf 37,5 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig kamen mehrere große Chipwerte komplett neu ins Portfolio: Micron Technology mit 42,5 Millionen US-Dollar, Applied Materials mit 34,5 Millionen, AMD mit 30,2 Millionen und ON Semiconductor mit 20,6 Millionen US-Dollar.

Soros Capital hat sein gemeldetes US-Aktienportfolio im zweiten Quartal 2026 mehr als verdoppelt und dabei eine bemerkenswert klare Wette aufgebaut: Halbleiter, Speicherchips und KI-Hardware. Ende März hatte das Family Office noch ein deutlich kleineres 13F-Portfolio gemeldet; für Ende Juni weist die neue Meldung nun Aktienpositionen im Wert von rund 559 Millionen US-Dollar aus.

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Die größte neue Position ist jedoch kein Einzelwert, sondern der iShares MSCI South Korea ETF mit 42,8 Millionen US-Dollar. Damit setzt Soros Capital zusätzlich breit auf den koreanischen Aktienmarkt und indirekt auf Schwergewichte wie Samsung Electronics und SK Hynix. Zusammen mit Micron, TSMC, AMD und Applied Materials entsteht damit eine Wette auf nahezu die gesamte KI-Hardware-Kette – von Speicherchips über Chipdesign und Fertigung bis zu Produktionsanlagen.

Dafür wurde an anderer Stelle kräftig Platz geschaffen. Comfort Systems USA wurde um 22,4 Millionen US-Dollar reduziert, GE Vernova um 11,3 Millionen. Auch Bloom Energy, Analog Devices und Emcor wurden deutlich verkleinert oder ganz verkauft. Kapital wandert damit aus Industrie- und Energiewerten in einen Bereich, der 2026 bereits zu den stärksten am Markt gehört.

Auffällig ist zudem die Konzentration. Das Portfolio umfasst inzwischen 58 Positionen, doch die zehn größten machen fast 59 Prozent des gemeldeten Aktienvermögens aus. Neben den neuen Chipwetten gehört auch Caterpillar zu den größten Positionen; der Bestand wurde nahezu verdoppelt und liegt nun bei 34,9 Millionen US-Dollar.

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Die neue 13F-Meldung zeigt damit weit mehr als einzelne Zukäufe. Soros Capital hat das Portfolio insgesamt massiv hochgefahren und gleichzeitig den Schwerpunkt klar verschoben. Besonders die Kombination aus Micron, TSMC, AMD, Applied Materials und dem Korea-ETF macht deutlich: Das Family Office setzt breit darauf, dass der KI-Boom nicht nur Software und Rechenzentren antreibt, sondern vor allem die Nachfrage nach Chips, Speicher und Halbleiterausrüstung weiter nach oben zieht.

Auch für deutsche Anleger ist das relevant: Soros Capital setzt ausgerechnet auf jene Chipwerte, die viele globale ETFs und Technologiedepots dominieren – und wettet damit auf eine Fortsetzung des KI-Booms.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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