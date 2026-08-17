🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Depot mehr als verdoppelt

    861 Aufrufe 861 0 Kommentare 0 Kommentare

    Südkorea & Chips: Diese neuen Wetten verändern das Soros-Portfolio komplett

    Micron, AMD und TSMC gehören zu den auffälligsten Moves. Doch erst der Blick auf das gesamte Portfolio zeigt, wie radikal Soros Capital seine Wette verändert hat.

    Für Sie zusammengefasst
    • Soros Capital verdoppelt sein US-Aktienportfolio
    • Neue Chipwetten bündeln sich um KI-Hardware
    • TSMC, Micron, AMD und Korea-ETF klar im Fokus
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Depot mehr als verdoppelt - Südkorea & Chips: Diese neuen Wetten verändern das Soros-Portfolio komplett
    Foto: picture-allianz

    Soros Capital hat sein gemeldetes US-Aktienportfolio im zweiten Quartal 2026 mehr als verdoppelt und dabei eine bemerkenswert klare Wette aufgebaut: Halbleiter, Speicherchips und KI-Hardware. Ende März hatte das Family Office noch ein deutlich kleineres 13F-Portfolio gemeldet; für Ende Juni weist die neue Meldung nun Aktienpositionen im Wert von rund 559 Millionen US-Dollar aus.

    Besonders aggressiv fällt der Umbau bei Taiwan Semiconductor aus. Soros Capital erhöhte seine TSMC-Position um mehr als 1.300 Prozent auf 37,5 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig kamen mehrere große Chipwerte komplett neu ins Portfolio: Micron Technology mit 42,5 Millionen US-Dollar, Applied Materials mit 34,5 Millionen, AMD mit 30,2 Millionen und ON Semiconductor mit 20,6 Millionen US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Long
    59,56€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 10,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    574,50€
    Basispreis
    5,18
    Ask
    × 8,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die größte neue Position ist jedoch kein Einzelwert, sondern der iShares MSCI South Korea ETF mit 42,8 Millionen US-Dollar. Damit setzt Soros Capital zusätzlich breit auf den koreanischen Aktienmarkt und indirekt auf Schwergewichte wie Samsung Electronics und SK Hynix. Zusammen mit Micron, TSMC, AMD und Applied Materials entsteht damit eine Wette auf nahezu die gesamte KI-Hardware-Kette – von Speicherchips über Chipdesign und Fertigung bis zu Produktionsanlagen.

    Dafür wurde an anderer Stelle kräftig Platz geschaffen. Comfort Systems USA wurde um 22,4 Millionen US-Dollar reduziert, GE Vernova um 11,3 Millionen. Auch Bloom Energy, Analog Devices und Emcor wurden deutlich verkleinert oder ganz verkauft. Kapital wandert damit aus Industrie- und Energiewerten in einen Bereich, der 2026 bereits zu den stärksten am Markt gehört.

    Auffällig ist zudem die Konzentration. Das Portfolio umfasst inzwischen 58 Positionen, doch die zehn größten machen fast 59 Prozent des gemeldeten Aktienvermögens aus. Neben den neuen Chipwetten gehört auch Caterpillar zu den größten Positionen; der Bestand wurde nahezu verdoppelt und liegt nun bei 34,9 Millionen US-Dollar.

    Exklusiv für  wallstreetONLINE  UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Die neue 13F-Meldung zeigt damit weit mehr als einzelne Zukäufe. Soros Capital hat das Portfolio insgesamt massiv hochgefahren und gleichzeitig den Schwerpunkt klar verschoben. Besonders die Kombination aus Micron, TSMC, AMD, Applied Materials und dem Korea-ETF macht deutlich: Das Family Office setzt breit darauf, dass der KI-Boom nicht nur Software und Rechenzentren antreibt, sondern vor allem die Nachfrage nach Chips, Speicher und Halbleiterausrüstung weiter nach oben zieht.

    Auch für deutsche Anleger ist das relevant: Soros Capital setzt ausgerechnet auf jene Chipwerte, die viele globale ETFs und Technologiedepots dominieren – und wettet damit auf eine Fortsetzung des KI-Booms.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Depot mehr als verdoppelt Südkorea & Chips: Diese neuen Wetten verändern das Soros-Portfolio komplett Micron, AMD und TSMC gehören zu den auffälligsten Moves. Doch erst der Blick auf das gesamte Portfolio zeigt, wie radikal Soros Capital seine Wette verändert hat.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     