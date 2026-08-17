ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für SMA Solar auf 77 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt SMA-Solar-Kursziel auf 77 Euro
- Kaufempfehlung bleibt wegen Rekordaufträgen bestehen
- Analystin Pulvermacher stützt den positiven Ausblick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge stützten den Ausblick des Wechselrichterherstellers, schrieb Olivia Pulvermacher am Montag./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 59,00 auf Tradegate (17. August 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +6,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,88 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von +26,37 %/+49,96 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 77 Euro
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Eine weitere gute Perspektive für SMA:
Berichten zufolge bereiten US-Behörden ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vor, wovon westliche Anbieter wie SMA Solar laut Jefferies profitieren. RBC-Analyst Christopher Dendrinos sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen und erwartet stärkere Effekte erst bei einem ähnlichen EU-Verbot.
vor 28 MinKurznachricht