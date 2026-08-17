Deutsche Bank hebt Ziel für SMA Solar auf 77 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 59,00 auf Tradegate (17. August 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +6,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,88 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von +26,37 %/+49,96 % bedeutet.