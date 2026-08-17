Global Power Solutions treibt modulares Wasserstoff-Energiesystem mit geplantem erstem Ausrüstungskauf voran

Vancouver, British Columbia / 17. August 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) („Global“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, seinen ersten Ausrüstungskauf im Zusammenhang mit der Entwicklung und Prüfung des geplanten modularen Wasserstoff-Energiesystems des Unternehmens (das „modulare H2-Energiesystem“) vorzunehmen.

Der geplante Kauf betrifft den Antrieb, der innerhalb des modularen H2-Energiesystems die Funktion der Energieerzeugung übernehmen soll. Es wird erwartet, dass die Ausrüstung eine Schlüsselkomponente des ersten Pilotsystems des Unternehmens bilden und einen konkreten Schritt hin zur physischen Montage, Integration, Prüfung und Validierung der Technologie darstellen wird.

Vorbehaltlich der Unterzeichnung und Finalisierung der verbindlichen Kaufvereinbarungen wird für den geplanten Kauf der Ausrüstung ein Gesamtwert von ca. 300.000 $ veranschlagt.

Peter Medved, President und Chief Executive Officer von Global Power Solutions, äußerte sich dazu wie folgt:

„Der geplante Kauf unseres ersten Ausrüstungspakets stellt einen weiteren konkreten Schritt dar, um unser modulares H2-Energiesystem vom Konzept hin zur physischen Fertigung und Prüfung zu überführen. Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, die Ausrüstung vom Lieferanten bauen zu lassen und das System zu montieren, zu prüfen und zu validieren, bevor wir einen breiteren kommerziellen Einsatz in Angriff nehmen.

Wir sind der Ansicht, dass der steigende Energiebedarf in den Bereichen KI-Infrastruktur, Rechenzentren, fortschrittliche Fertigung und anderen energieintensiven Branchen eine bedeutende langfristige Chance für skalierbare, dezentrale Energielösungen eröffnet. Unser Schwerpunkt liegt weiterhin darauf, die Technologie erfolgreich zu validieren und die Grundlage zu schaffen, die erforderlich ist, um diese Chance zu nutzen.“

Die erfolgreiche Montage, Integration, Prüfung und Validierung des modularen H2-Energiesystems ist eine Voraussetzung dafür, dass das Unternehmen den Schritt hin zu einem breiteren kommerziellen Einsatz vollziehen kann.

Pilotsystem und Validierung der Technologie

Global Power hatte zuvor eine verbindliche Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung und Lizenzierung bekanntgegeben, die den Rahmen für die Entwicklung, den Bau, die Demonstrationstests und die Leistungsvalidierung eines ersten modularen Pilotsystems zur Energieerzeugung auf Wasserstoffbasis festlegt.