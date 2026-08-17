🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salzgitter Aktie legt weiter zu - 17.08.2026

    Am 17.08.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +5,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie legt weiter zu - 17.08.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von +5,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,35, mit einem Plus von +5,85 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Short
    53,43€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    48,79€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 12,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Salzgitter konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,63 % nicht vollständig ausgleichen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +26,12 % erlebt.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,55 %
    1 Monat -4,07 %
    3 Monate -6,63 %
    1 Jahr +131,51 %
    Stand: 17.08.2026, 09:50 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,21 Mrd. € wert.

    Dax stabil nahe seinem Rekordhoch


    Der Dax hat sich zum Wochenstart stabil gezeigt. Nach seinem moderaten Plus am Freitag war er am Montagmorgen bei 26.440 Punkte nahezu unverändert und blieb damit in Reichweite seines Rekordhochs. Das hatte er am vergangenen Mittwoch mit knapp …

    Salzgitter profitieren von BofA-Einstufung auf 'Buy'


    Die Aktien von Salzgitter haben am Montag von einer Empfehlung durch die Bank of America (BofA) profitiert. Die US-Bank startete die Einstufung der Aktie des Stahlherstellers neu und empfiehlt sie zum Kauf mit einem Kursziel von 71 Euro. Auf …

    Stahl-Transformation in Gefahr: Wie Strategic Resources thyssenkrupp und Salzgitter den Rücken freihalten will


    Rauchende Schlote und heiße Hochöfen prägten über Jahrzehnte die Industriereviere in Deutschland und auch anderswo. Doch die Zeit der klassischen Stahlindustrie endet. Wer heute durch die europäischen Industriezentren fährt, sieht vor allem …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,20 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,70 %. ArcelorMittal legt um +0,81 % zu

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +3,47 %
    +2,55 %
    -4,07 %
    -6,63 %
    +131,51 %
    +85,04 %
    +53,54 %
    +77,53 %
    +8.591,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
    Salzgitter direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salzgitter Aktie legt weiter zu - 17.08.2026 Am 17.08.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +5,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     