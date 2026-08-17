Salzgitter Aktie legt weiter zu - 17.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von +5,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,35€, mit einem Plus von +5,85 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Salzgitter konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,63 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +26,12 % erlebt.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,55 % 1 Monat -4,07 % 3 Monate -6,63 % 1 Jahr +131,51 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 17.08.2026, 09:50 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,21 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,20 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,70 %. ArcelorMittal legt um +0,81 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.