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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie heute im Plus (90,50€) - 17.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +3,43 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie heute im Plus (90,50€) - 17.08.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SILTRONIC AG. Mit einer Performance von +3,43 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +0,40 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 90,50, mit einem Plus von +3,43 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SILTRONIC AG investiert war, konnte einen Gewinn von +0,46 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +16,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +80,23 % gewonnen.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,17 %
    1 Monat +4,17 %
    3 Monate +0,46 %
    1 Jahr +143,09 %
    Stand: 17.08.2026, 09:50 Uhr

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,97 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,02 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +0,53 %.

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    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +2,23 %
    +16,17 %
    +4,17 %
    +0,46 %
    +143,09 %
    +14,37 %
    -36,48 %
    +446,68 %
    +131,14 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Markt Bote
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