🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Besonders beachtet!

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKMS Aktie heute im Minus - 17.08.2026

    Am 17.08.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um -2,85 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie heute im Minus - 17.08.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    Wie hat sich die TKMS-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie fällt um -2,85 % auf 102,40. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,33 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +40,81 % bestehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TKMS AG!
    Long
    96,06€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    109,18€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 13,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +13,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +51,09 % gewonnen.

    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,57 %
    1 Monat +25,34 %
    3 Monate +40,81 %
    1 Jahr +4,83 %
    Stand: 17.08.2026, 09:51 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Geschäftsentwicklung von TKMS: Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen, zudem wurde die Jahresprognose angehoben. Technisch gilt der Bereich um 100 Euro als Widerstand, nachdem dort Verkäufe ein neues Hoch verhinderten. Diskutiert werden ein möglicher Ausbruch, Gewinnmitnahmen bei 110 bis 115 Euro sowie ein Rücksetzer bis 90 Euro im Zuge einer Marktkonsolidierung. Kurse um 105 Euro werden teils noch als Einstieg betrachtet.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,48 Mrd. € wert.

    Dax stabil nahe seinem Rekordhoch


    Der Dax hat sich zum Wochenstart stabil gezeigt. Nach seinem moderaten Plus am Freitag war er am Montagmorgen bei 26.440 Punkte nahezu unverändert und blieb damit in Reichweite seines Rekordhochs. Das hatte er am vergangenen Mittwoch mit knapp …

    Almonty Industries, Kioxia Holdings Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Allzeithoch nicht genug? TKMS-Aktie nicht zu bremsen! Wann starten DroneShield und Volatus Aerospace wieder durch?


    Fast 50 % Kursplus innerhalb weniger Wochen. TKMS schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle und Analysten trauen der Aktie noch mehr zu. Der Konzern steht exemplarisch für das Comeback klassischer Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen. Dagegen tun …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,13 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,76 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,49 % zu

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -2,85 %
    +13,57 %
    +25,34 %
    +40,81 %
    +12,40 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
    TKMS direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TKMS Aktie heute im Minus - 17.08.2026 Am 17.08.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um -2,85 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     