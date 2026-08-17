TKMS Aktie heute im Minus - 17.08.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +40,81 % bestehen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie fällt um -2,85 % auf 102,40€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,33 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +13,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +51,09 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,57 % 1 Monat +25,34 % 3 Monate +40,81 % 1 Jahr +4,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 09:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Geschäftsentwicklung von TKMS: Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen, zudem wurde die Jahresprognose angehoben. Technisch gilt der Bereich um 100 Euro als Widerstand, nachdem dort Verkäufe ein neues Hoch verhinderten. Diskutiert werden ein möglicher Ausbruch, Gewinnmitnahmen bei 110 bis 115 Euro sowie ein Rücksetzer bis 90 Euro im Zuge einer Marktkonsolidierung. Kurse um 105 Euro werden teils noch als Einstieg betrachtet.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,48 Mrd. € wert.

Der Dax hat sich zum Wochenstart stabil gezeigt. Nach seinem moderaten Plus am Freitag war er am Montagmorgen bei 26.440 Punkte nahezu unverändert und blieb damit in Reichweite seines Rekordhochs. Das hatte er am vergangenen Mittwoch mit knapp …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Fast 50 % Kursplus innerhalb weniger Wochen. TKMS schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle und Analysten trauen der Aktie noch mehr zu. Der Konzern steht exemplarisch für das Comeback klassischer Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen. Dagegen tun …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,13 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,76 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,49 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.