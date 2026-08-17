OHB Aktie klettert deutlich - 17.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die OHB Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,83 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 271,50€, mit einem Plus von +4,83 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die OHB Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -39,66 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die OHB Aktie damit um +18,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von OHB +136,00 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,28 % 1 Monat +16,03 % 3 Monate -39,66 % 1 Jahr +280,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 09:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um OHBs Kursentwicklung und die Bewertung im Vergleich zu Raumfahrtwerten wie Rocket Lab und SpaceX. Diskutiert werden die jüngste Underperformance, ein möglicher Deutschland-Malus sowie die Kapitalerhöhung, deren Bezugspreis offenbar über dem Börsenkurs liegt. Fundamentale Vorteile OHBs stünden kurzfristig schwacher Kursreaktion und hoher Volatilität gegenüber. Kritisiert werden zudem ein KGV von etwa 71 und der vorherige starke Kursanstieg.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,65 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,33 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,02 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,13 %. Lockheed Martin verliert -0,38 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,12 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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