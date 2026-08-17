Evotec - Aktie zeigt Schwäche - 17.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -2,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,42 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -25,34 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,50 % verloren.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,87 % 1 Monat +0,17 % 3 Monate -25,34 % 1 Jahr -45,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 09:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall bis etwa 3,50 Euro nach Gewinnwarnungen, roten Zahlen und wiederholten schlechten Nachrichten. Diskutiert werden eine mögliche Erholung auf 4–4,50 Euro, zugleich aber auch neue Tiefs bis 1–2 Euro. Viele sehen trotz Umbau und Stellenabbau keine belastbare fundamentale Story, kritisieren Management und die Ablehnung des 11-Euro-Angebots; einige hoffen noch auf einen Turnaround.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 602,26 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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