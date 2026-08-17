Sixt Aktie fällt auf 71,70€ - 17.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sixt Aktie. Mit einer Performance von -2,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Sixt Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,00 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 71,70€, mit einem Minus von -2,58 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Sixt ist ein internationaler Mobilitätsdienstleister mit Fokus auf Autovermietung, Carsharing, Auto-Abo und Leasing. Kernprodukte: Kurz- und Langzeitmiete, Premiumflotte, digitale Buchungsplattformen. Starke Marktstellung in Europa, wachsend in USA. Wichtige Konkurrenten: Hertz, Avis, Enterprise, Europcar. USP: Premiumpositionierung, hohe Digitalisierungsquote, starke Marke, integrierte Mobilitäts-App.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Sixt in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,93 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sixt Aktie damit um +2,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,54 % gewonnen.

Sixt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,46 % 1 Monat +4,90 % 3 Monate +3,93 % 1 Jahr -17,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Sixt Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 09:52 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke operative Entwicklung von Sixt: Umsatz und Vorsteuergewinn übertrafen im zweiten Quartal die Erwartungen, getragen von Flotten- und Standortausbau. Diskutiert werden ein mögliches Jahres-EBT von rund 470–500 Mio. Euro, höhere Dividenden und eine günstige Bewertung mit KGV um 10. Kursziele liegen bei etwa 90–120 Euro. Skepsis besteht wegen der Ergebnisschwäche in Nordamerika und der unveränderten Prognose.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Sixt eingestellt.

Informationen zur Sixt Aktie

Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,17 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Sixt

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,81 %. Avis Budget Group notiert im Plus, mit +0,55 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Minus, mit -0,58 %.

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Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.