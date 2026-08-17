Energiekontor Aktie leidet unter Verkäufen - 17.08.2026

Die Energiekontor Aktie ist bisher um -2,27 % auf 25,85€ gefallen. Das sind -0,60 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Energiekontor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,27 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Energiekontor, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -44,57 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -25,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Energiekontor eine negative Entwicklung von -27,45 % erlebt.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -25,28 % 1 Monat -26,84 % 3 Monate -44,57 % 1 Jahr -46,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 09:52 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Energiekontor-Aktie unter 26 Euro ohne erkennbare Gegenbewegung. Einige erwarten zunächst etwa 23 Euro und bezweifeln Kurse über 50 Euro vor 2030. Diskutiert wird, ob der Markt die Projektprobleme übertreibt und den Eigenbestand zu niedrig bewertet. Anleger erwägen Nachkäufe, während frühere charttechnische Kursziele von 50 Euro infrage gestellt werden. Auch der Betrieb des Windparks Holtumer Moor wird erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 358,49 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Energiekontor

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. RWE notiert im Plus, mit +1,02 %. E.ON notiert im Minus, mit -0,37 %.

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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