SanDisk Corporation Aktie klettert nach oben - +5,59 % - 17.08.2026

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SanDisk Corporation Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,07 %.

Am heutigen Handelstag konnte die SanDisk Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,59 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +7,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.510,00€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +42,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,89 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SanDisk Corporation einen Anstieg von +2,07 %.

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SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +42,45 % 1 Monat +26,89 % 3 Monate +2,07 % 1 Jahr +2,07 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 17.08.2026, 09:52 Uhr

Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 219,00 Mrd. € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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