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    Besonders beachtet!

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    SK hynix Aktie weiter aufwärts - +4,88 % - 17.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SK hynix Aktie bisher um +4,88 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.

    Besonders beachtet! - SK hynix Aktie weiter aufwärts - +4,88 % - 17.08.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

    SK hynix Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 17.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von +4,88 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.075,00, mit einem Plus von +4,88 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SK hynix Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von 0,00 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +22,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SK hynix einen Anstieg von +107,84 %.

    SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,17 %
    1 Monat +7,51 %
    3 Monate 0,00 %
    1 Jahr +107,84 %
    Stand: 17.08.2026, 09:52 Uhr

    Informationen zur SK hynix Aktie

    Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 763,09 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Kioxia Holdings Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,90 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,49 %.

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    Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SK hynix

    +5,37 %
    +22,17 %
    +7,51 %
    0,00 %
    +10.799.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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