Almonty Industries Aktie - Kurs legt am 17.08.2026 stark zu

Der heutige Anstieg bei Almonty Industries konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,15 % nicht vollständig ausgleichen.

Die Almonty Industries Aktie konnte bisher um +3,53 % auf 13,505€ zulegen. Das sind +0,460 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Almonty Industries Aktie. Nach einem Plus von +8,53 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 13,505€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +9,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Almonty Industries einen Anstieg von +69,78 %.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,29 % 1 Monat +20,21 % 3 Monate -11,15 % 1 Jahr +246,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 09:53 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie viel des Sangdong-Produktionsstarts bereits im Almonty-Kurs enthalten ist. Diskutiert wird, dass Phase I den aktuellen Kurs fundamental rechtfertigen könnte, während Phase II, Oxid-Projekte und sinkende Entwicklungsrisiken weiteres Aufwärtspotenzial bieten. Der Einstieg von Fonds und Banken wird als positives Signal gewertet. Zudem werden steigende Wolframpreise ab der Herbst-Hochsaison erwartet; Kursziele von 20 bis 40 Euro stehen im Raum.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 288 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,91 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Der Kampf um kritische Rohstoffe wird zur geopolitischen Machtfrage. Verteidigung, KI, Stromnetze und Hightech benötigen enorme Mengen strategischer Metalle, während China zentrale Teile der Lieferketten kontrolliert. Die USA reagieren inzwischen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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