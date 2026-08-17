BVB holt Griechen Konstantelias für die Offensive

Konstantelias kommt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki. Für die Griechen stand er in seinen jungen Jahren bereits in 190 Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte er 44 Tore und gab 26 Vorlagen. Für die griechische Nationalmannschaft bestritt Konstantelias bereits 18 Spiele.

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach dem verpassten Transfer von Said El Mala wohl eine Alternative für die Offensive gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Dortmunder kurz vor der Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias. Demnach zahlt der BVB eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro für den 23-Jährigen.

Nach der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas würden die Dortmunder mit Konstantelias den zweiten jungen griechischen Mittelfeldspieler in diesem Transfersommer verpflichten. Karetsas war Anfang August für kolportierte 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund gewechselt.

Der deutsche Vizemeister hatte nach wochenlangem Hin und Her von einer Verpflichtung des Offensivspielers El Mala vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln abgesehen. Dem Vernehmen nach soll Köln mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Flügelspieler gefordert haben./dha/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 3,17 auf Tradegate (17. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,94 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 349,40 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +57,98 %/+57,98 % bedeutet.





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