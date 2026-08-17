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    Berichte

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    BVB holt Griechen Konstantelias für die Offensive

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB verpflichtet wohl Konstantelias für 32 Millionen
    • Konstantelias kommt von PAOK nach Dortmund
    • BVB weicht nach El Malas Absage auf Konstantelias aus
    Berichte - BVB holt Griechen Konstantelias für die Offensive
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach dem verpassten Transfer von Said El Mala wohl eine Alternative für die Offensive gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Dortmunder kurz vor der Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias. Demnach zahlt der BVB eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro für den 23-Jährigen.

    Konstantelias kommt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki. Für die Griechen stand er in seinen jungen Jahren bereits in 190 Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte er 44 Tore und gab 26 Vorlagen. Für die griechische Nationalmannschaft bestritt Konstantelias bereits 18 Spiele.

    Nach der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas würden die Dortmunder mit Konstantelias den zweiten jungen griechischen Mittelfeldspieler in diesem Transfersommer verpflichten. Karetsas war Anfang August für kolportierte 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund gewechselt.

    Der deutsche Vizemeister hatte nach wochenlangem Hin und Her von einer Verpflichtung des Offensivspielers El Mala vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln abgesehen. Dem Vernehmen nach soll Köln mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Flügelspieler gefordert haben./dha/DP/mis

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 3,17 auf Tradegate (17. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

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    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 349,40 Mio..

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche finanzielle Wirkung der BVB-Transferpolitik: Rund 30 Mio. Euro für Konstantelias werden kritisch mit den geforderten 50 Mio. für El Mala sowie 22 Mio. für Adeyemi verglichen. Diskutiert wird, ob Dortmund wirtschaftlich diszipliniert handelt oder bei Offensivtransfers zu viel riskiert. Eine konkrete Kurs- oder Chartanalyse findet in den Beiträgen nicht statt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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