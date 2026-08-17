ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 65 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt RWE-Kursziel auf 65 Euro an
- Einstufung für den Versorger bleibt auf Buy
- RWE sieht Investitionschancen in viele Richtungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei sehr positiv gewesen, schrieb Olly Jeffery am Montag. Der Versorger habe Investitionsmöglichkeiten in viele Richtungen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 59,56 auf Tradegate (17. August 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,73 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 46,22 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +9,72 %/+21,54 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 65 Euro
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