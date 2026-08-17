🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    E.ON nach dem Kursrutsch: Bullishe Chance mit (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die E.ON-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau vom 12.8.26 bei 19 Euro erreicht.

    Mit der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) ging es nach ihrem 12-Monatshoch vom 17.3.26 bei 20,39 Euro bis Anfang Juli auf bis zu 17,60 Euro nach unten. Nach einer kurzen Kurserholung auf bis zu 19,74 Euro rutschte der Kurs der Versorgeraktie in der Vorwoche wegen der Enttäuschung über eine von der Bundesnetzagentur getroffene Entscheidung auf ihr aktuelles Niveau bei 17,50 Euro ab.

    Obwohl sich die Eigenkapitalrendite nach der Entscheidung reduzieren könnte, der Rückgang aber verkraftbar sei, bekräftigten Experten nach dem starken Kursrückgang der vergangenen Tage mit Kurszielen von bis zu 22,70 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die E.ON-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die E.ON-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau vom 12.8.26 bei 19 Euro erreicht.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 18 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis 18 Euro, Bewertungstag 18,12.26, BV 1, ISIN: DE000DY7VEE1, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 17,50 Euro mit 0,87 – 0,88 Euro gehandelt.

    Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder die Marke von 19 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,59 Euro (+81 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,089 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,089 Euro, BV 1, ISIN: DE000MN06S78, wurde beim E.ON-Kurs von 17,50 Euro mit 1,46 – 1,47 Euro taxiert.

    Wenn die E.ON-Aktie in nächster Zeit auf 19 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,91 Euro (+98 Prozent) erhöhen – sofern die E.ON-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,13 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,13 Euro, BV 1, ISIN: DE000UQ07BP0, wurde beim E.ON-Kurs von 17,50 Euro mit 2,38 – 2,39 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 19 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,87 Euro (+62 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance E.ON nach dem Kursrutsch: Bullishe Chance mit (Turbo)-Calls Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     