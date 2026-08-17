E.ON nach dem Kursrutsch: Bullishe Chance mit (Turbo)-Calls

Obwohl sich die Eigenkapitalrendite nach der Entscheidung reduzieren könnte, der Rückgang aber verkraftbar sei, bekräftigten Experten nach dem starken Kursrückgang der vergangenen Tage mit Kurszielen von bis zu 22,70 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die E.ON-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die E.ON-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau vom 12.8.26 bei 19 Euro erreicht.

Mit der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999 ) ging es nach ihrem 12-Monatshoch vom 17.3.26 bei 20,39 Euro bis Anfang Juli auf bis zu 17,60 Euro nach unten. Nach einer kurzen Kurserholung auf bis zu 19,74 Euro rutschte der Kurs der Versorgeraktie in der Vorwoche wegen der Enttäuschung über eine von der Bundesnetzagentur getroffene Entscheidung auf ihr aktuelles Niveau bei 17,50 Euro ab.

Call-Optionsschein mit Strike bei 18 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis 18 Euro, Bewertungstag 18,12.26, BV 1, ISIN: DE000DY7VEE1, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 17,50 Euro mit 0,87 – 0,88 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder die Marke von 19 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,59 Euro (+81 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,089 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,089 Euro, BV 1, ISIN: DE000MN06S78, wurde beim E.ON-Kurs von 17,50 Euro mit 1,46 – 1,47 Euro taxiert.

Wenn die E.ON-Aktie in nächster Zeit auf 19 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,91 Euro (+98 Prozent) erhöhen – sofern die E.ON-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,13 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,13 Euro, BV 1, ISIN: DE000UQ07BP0, wurde beim E.ON-Kurs von 17,50 Euro mit 2,38 – 2,39 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 19 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,87 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.