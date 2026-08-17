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    Nur Amazon ist größer

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    Peter Thiel baut eine Wette auf, die so gar nicht nach Silicon Valley klingt

    Peter Thiel überrascht mit einer großen Öl-Wette außerhalb der USA. Dahinter steckt Argentiniens Energieboom unter Javier Milei.

    Für Sie zusammengefasst
    • Thiel setzt 76 Millionen auf Argentiniens Ölboom
    • Vista profitiert von Vaca Muerta und Exporten
    • Thiel setzt auf Argentinien und mehr Energiebedarf
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Nur Amazon ist größer - Peter Thiel baut eine Wette auf, die so gar nicht nach Silicon Valley klingt
    Foto: Carolyn Kaster - AP Images

    Peter Thiel setzt 76 Millionen US-Dollar auf Argentiniens Ölboom. Sein Hedgefonds Thiel Macro hielt zum Ende des zweiten Quartals fast 1,2 Millionen Aktien von Vista Energy und damit rund 1 Prozent des Unternehmens. Die Position ist die zweitgrößte im rund 419 Millionen US-Dollar schweren Portfolio des Fonds – nur Amazon wiegt noch mehr. Zugleich ist Vista laut Bloomberg das einzige nicht-amerikanische Unternehmen unter den Beteiligungen.

    Vista gehört zu den größten Gewinnern des argentinischen Schieferbooms. Das Unternehmen fördert derzeit rund 160.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, etwa 70 Prozent davon gehen in den Export. Herzstück des Geschäfts ist Vaca Muerta in Patagonien, eine riesige Schieferformation mit den weltweit zweitgrößten Schiefergas- und viertgrößten Schieferölressourcen. Vista hat bereits mehr als 6,5 Milliarden US-Dollar in Argentinien investiert und seine Investitions- und Produktionsprognose zuletzt angehoben.

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    Für Anleger ist der Zeitpunkt auffällig. Die in den USA gehandelten Vista-Aktien liegen 2026 bereits über 33 Prozent im Plus. Gleichzeitig treibt Präsident Javier Milei den Ausbau von Pipelines und Exportinfrastruktur voran. Neue Projekte sollen Argentinien ermöglichen, deutlich mehr Rohöl an internationale Abnehmer zu verkaufen. Vista ist an dieser Infrastruktur beteiligt und könnte damit direkt von steigenden Exportmengen profitieren.

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    Thiels Interesse an Argentinien geht zudem über die Börse hinaus. Im April traf er Milei in Buenos Aires und sprach mit ihm über die Dauerhaftigkeit der Wirtschaftsreformen und über Vermögenssteuern. Nach Bloomberg-Informationen kaufte Thiel in diesem Jahr außerdem eine Immobilie in Buenos Aires. Das nährt Spekulationen über weitere Pläne in dem Land.

    Die Vista-Position passt zugleich in ein größeres Muster bei Thiel Macro. Zum Portfolio gehören mehrere Strom- und Energieunternehmen wie Vistra, American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy und CMS Energy sowie der Kernreaktorentwickler X-energy. Damit setzt der Fonds nicht nur auf Öl, sondern breiter auf steigenden Energiebedarf – auch durch KI und neue Rechenzentren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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