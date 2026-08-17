Börsenstart Europa - 17.08. - FTSE Athex 20 stark +0,61 %

Der MDAX steht bei 32.483,28 PKT und verliert bisher -0,13 %. Top-Werte: Salzgitter +5,34 %, SUESS MicroTec +2,78 %, SILTRONIC AG +2,57 % Flop-Werte: TKMS -2,29 %, Aroundtown -2,14 %, Sartorius Vz. -1,83 %

Der DAX bewegt sich bei 26.470,97 PKT und steigt um +0,04 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,37 %, Hochtief +1,73 %, Infineon Technologies +1,44 % Flop-Werte: Zalando -2,50 %, Scout24 -1,76 %, Henkel VZ -1,57 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:47) bei 4.096,34 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +2,78 %, SILTRONIC AG +2,57 %, Elmos Semiconductor +2,45 %

Flop-Werte: Evotec -3,68 %, TeamViewer -2,24 %, Sartorius Vz. -1,83 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:44) bei 6.563,67 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: argenx +7,12 %, Siemens Energy +2,37 %, ASML Holding +2,11 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -1,99 %, DANONE -1,54 %, SAP -1,49 %

Der ATX steht aktuell (09:59:46) bei 6.737,43 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,56 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,99 %, STRABAG +0,53 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,58 %, voestalpine -1,13 %, DO & CO -1,08 %

Der SMI steht aktuell (09:59:46) bei 14.371,82 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,29 %, ABB +1,22 %, UBS Group +0,25 %

Flop-Werte: Nestle -1,63 %, Givaudan -1,23 %, Geberit -0,99 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.636,63 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,48 %, Schneider Electric +1,15 %, ArcelorMittal +1,07 %

Flop-Werte: Kering -1,61 %, Capgemini -1,61 %, DANONE -1,54 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.281,24 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,55 %, ABB +1,22 %, SSAB Registered (A) +0,84 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,90 %, Securitas Shs(B) -0,89 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,79 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.630,00 PKT und steigt um +0,61 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,31 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,94 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,85 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,36 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,18 %, Coca-Cola HBC -0,93 %