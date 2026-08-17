Nvidia bald 6,5 Milliarden wert? Darauf schauen Anleger bei den Zahlen

Die Analysten von Goldman Sachs um James Schneider gehen davon aus, dass Investoren beim Zahlenausblick vor allem auf die Details der am 10. August angekündigten Finanzierungsplattform schauen werden, über die Nvidia gemeinsam mit Finanzpartnern Rechenzentren-Projekte von KI-Labors, Unternehmen und Cloud-Anbietern mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden US-Dollar unterstützen will.

Kurz vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal rückt bei Nvidia ein Thema in den Vordergrund, das mit dem eigentlichen Kerngeschäft nur indirekt zu tun hat: die Finanzierung der KI-Infrastruktur der Kunden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach bisherigen Angaben könnte Nvidia dabei für bis zu 25 Prozent eines Projekts eine Art Werterhaltungsgarantie übernehmen, jeweils einzeln geprüft. Die Analysten wollen wissen, wie weit sich der Chiphersteller damit finanziell aus dem Fenster lehnt und ob Aktienrückkäufe sowie Dividende darunter leiden könnten.

Daneben blicken die Investoren laut Goldman Sachs auf den Hochlauf der neuen Rubin-Chipgeneration, der im dritten Quartal beginnen soll, sowie auf die Marge. Diese lag zuletzt zwei Quartale in Folge über 75 Prozent, gerät durch steigende Speicherkosten aber unter Druck.

Berichten zufolge will Nvidia den Anteil von HBM-Speicher in manchen Rubin-Servern um bis zu die Hälfte senken. Auch die Nachfrage nach reinen CPU-Racks für sogenannte agentische KI-Anwendungen, die ab der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert werden sollen, sowie die wachsende Konkurrenz durch AMDs Helios-Systeme stehen auf der Beobachtungsliste.

Goldman Sachs selbst rechnet mit einem soliden Quartal und liegt mit seinen Umsatz- und Gewinnschätzungen deutlich über dem Marktkonsens, beim Ausblick für das dritte Quartal etwa mit einem Gewinn je Aktie von 2,63 US-Dollar gegenüber 2,36 US-Dollar beim Street-Konsens. Die Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 285 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs von 225 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent bedeutet. Auf diesem Niveau wäre das Unternehmen dann weit über 6 Billionen US-Dollar wert.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 194,7EUR auf Tradegate (17. August 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.





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