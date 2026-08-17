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    Dierig Holding: 1. Halbjahr 2026 dank Immobilien trotz Konsumkrise profitabel

    Trotz spürbarer Rückgänge im Textilgeschäft zeigt der Konzern 2026 ein gemischtes Bild – mit robustem Immobiliensegment, hoher Wohnraumnachfrage und weiterhin positivem Ergebnis.

    Dierig Holding: 1. Halbjahr 2026 dank Immobilien trotz Konsumkrise profitabel
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 von 22,4 auf 19,7 Mio. Euro; das Vorsteuerergebnis fiel von 1,6 auf 0,5 Mio. Euro, blieb aber positiv.
    • Das Immobiliengeschäft entwickelte sich erfreulich: Der Umsatz stieg um 3,7 % auf 8,4 Mio. Euro, der Vermietungsgrad erhöhte sich von 95 auf 96 %.
    • Das Mühlbach-Quartier verzeichnet eine hohe Nachfrage: Die 85 geförderten Wohnungen sind vollständig vermietet, rund 15 % der 126 frei finanzierten Wohnungen bereits reserviert.
    • Das Textilsegment litt stark unter der Konsumkrise und erzielte mit 11,3 Mio. Euro 21 % weniger Umsatz als im Vorjahr.
    • Auch der Heimtextilien-Einzelhandel war massiv betroffen; Dierig verschiebt deshalb die geplante Eröffnung weiterer N&K-Filialen.
    • Die Jahresprognose wurde angepasst: Für 2026 wird nun ein Umsatzrückgang von etwa 5 bis 10 % erwartet; das Konzernergebnis soll trotz eines negativen Textilergebnisses positiv bleiben.

    Der Kurs von Dierig Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,91 % im Plus.


    Dierig Holding

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    ISIN:DE0005580005WKN:558000
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