So viel kann man mit sozialen Berufen mittlerweile verdienen

(Aus dem 1. Satz wurde das Wort "Verdienst" gestrichen, weil es sich mit der Aussage im 2. Satz doppelt.)

STUTTGART (dpa-AFX) - Soziale Berufe bieten Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart zufolge langfristig sichere und konjunkturunabhängige Beschäftigungsperspektiven. Und auch beim Verdienst könne es sich lohnen, soziale Berufe in den Blick zu nehmen, da diese inzwischen das Niveau bestimmter Industrieberufe erreichten. Das geht aus der Sonderauswertung einer Entgeltstatistik durch die Regionaldirektion hervor.

Darin wurden sozialversicherungspflichtige und vollzeitbeschäftigte Fachkräfte - also für gewöhnlich Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung - in Baden-Württemberg betrachtet. Deren Median-Bruttomonatsentgelt lag 2025 laut Regionaldirektion bei 4.191 Euro. Das seien 33 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.