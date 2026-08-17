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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legen am Montag leicht zu
    • Euro-Bund-Future steigt um 0,09 Prozent
    • Energiepreise und Iran-Krise treiben Bunds
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 124,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,19 Prozent.

    Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die zuletzt den Anleihemarkt bestimmenden Ölpreise bewegten sich kaum. Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung einer Übernahme der Straße von Hormus. Der Iran weist die Pläne zurück und stellt die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

    "Insgesamt bleiben Energiepreise und Schlagzeilen-Risiken die entscheidenden Treiber für Bunds", schreibt Commerzbank-Experte Erik Liem. "Wir erwarten, dass die jüngsten Handelsspannen halten, sodass 10-jährige Bunds bei Niveaus über 3,20 Prozent attraktiv erscheinen."/jsl/stk






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