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    Wall Street: Warum es für Aktienmärkte Ende der Woche gefährlich wird!

    Derzeit ist die Volatilität (gemessen am VIX) so niedrig wie noch nie in diesem Jahr - aber das Muster weist auf einen deutlichen Anstieg der Volatilität vor den US-Zwischenwahlen hin

    Die Aktienmärkte der Wal Street setzen ihren Anstieg fort - aber ab Ende der Woche könnte es gefährlich werden: der Grund sind verfallende Optionen (Opex). Derzeit ist die Volatilität (gemessen am VIX) so niedrig wie noch nie in diesem Jahr - aber das Muster weist auf einen deutlichen Anstieg der Volatilität vor den US-Zwischenwahlen hin: vor den letzten drei Zwischenwahlen kam es nach den Verfallsterminen im August und September zu einer scharfen Korrektur der Wall Street-Aktienmärkte. Die Risiken sind konkret: Trump droht die Zwischenwahlen zu verlieren nachdem die US-Wirtschaft abkühlt - und würde dann zur "lame duck". Wird Trump daher zuvor versuchen, den faktisch nicht zu gewinnenden Iran-Krieg zu eskalieren? Gleichzeitig wird die KI-Investitions-Blase immer fragiler..

     

    Das Video "Wall Street: Warum es für Aktienmärkte Ende der Woche gefährlich wird!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Wall Street: Warum es für Aktienmärkte Ende der Woche gefährlich wird! Die Aktienmärkte der Wal Street setzen ihren Anstieg fort - aber ab Ende der Woche könnte es gefährlich werden: der Grund sind verfallende Optionen (Opex).
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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