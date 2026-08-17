Wall Street: Warum es für Aktienmärkte Ende der Woche gefährlich wird!

Die Aktienmärkte der Wal Street setzen ihren Anstieg fort - aber ab Ende der Woche könnte es gefährlich werden: der Grund sind verfallende Optionen (Opex). Derzeit ist die Volatilität (gemessen am VIX) so niedrig wie noch nie in diesem Jahr - aber das Muster weist auf einen deutlichen Anstieg der Volatilität vor den US-Zwischenwahlen hin: vor den letzten drei Zwischenwahlen kam es nach den Verfallsterminen im August und September zu einer scharfen Korrektur der Wall Street-Aktienmärkte. Die Risiken sind konkret: Trump droht die Zwischenwahlen zu verlieren nachdem die US-Wirtschaft abkühlt - und würde dann zur "lame duck". Wird Trump daher zuvor versuchen, den faktisch nicht zu gewinnenden Iran-Krieg zu eskalieren? Gleichzeitig wird die KI-Investitions-Blase immer fragiler..

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