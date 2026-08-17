DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit den endgültigen Quartalszahlen habe der IT-Dienstleister die schon bekannten Eckdaten und den angehobenen Ausblick bestätigt, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Rückblick am Montag auf die Zahlen. Das starke Auftragswachstum sage mehr aus als das Geschäftsumfeld./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
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Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 34,42EUR auf Tradegate (17. August 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
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