DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit den endgültigen Quartalszahlen habe der IT-Dienstleister die schon bekannten Eckdaten und den angehobenen Ausblick bestätigt, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Rückblick am Montag auf die Zahlen. Das starke Auftragswachstum sage mehr aus als das Geschäftsumfeld./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 34,42EUR auf Tradegate (17. August 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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