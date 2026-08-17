DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe ein - auch an seinen hohen Erwartungen gemessen - starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sieht darin einen weiteren Baustein für die Wiederherstellung des Anlegervertrauens./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (17. August 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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