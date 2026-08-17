WARBURG RESEARCH stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der erwartungsgemäß starke Halbjahresbericht und der Auftragseingang des IT-Sicherheitsunternehmens untermauerten den strukturellen Wachstumspfad, schrieb Christian Cohrs in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er sieht über das laufende Jahr hinaus gute Geschäftsaussichten./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 189EUR auf Tradegate (17. August 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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