Linde-Aktie: Aufwärtstrend intakt, doch Korrektur bremst Dynamik

Der jüngste Schlusskurs beträgt 417,20 Euro (Stand 2026-08-14). Damit notiert die Linde-Aktie rund 12,7 Prozent unter dem 3-Jahres-Hoch bei 478,20 Euro und zugleich etwa 24,7 Prozent über dem 3-Jahres-Tief von 334,60 Euro. Charttechnisch bewegt sich der Wert damit im mittleren Bereich der Spanne der vergangenen Jahre, nach einer deutlichen Abkühlung von den Rekordständen. Die aktuelle Zone um 415 bis 420 Euro fungiert damit als neuralgischer Bereich, in dem sich entscheidet, ob die vorangegangene Korrektur bereits auskonsolidiert ist oder ob weitere Rücksetzer folgen.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Linde-Aktie einen klaren Aufwärtstrend, der von Kursen im mittleren 300er-Bereich bis in neue Hochregionen geführt hat. Ausgehend von Niveaus um 345 Euro im August 2023 arbeitete sich der Titel zunächst in ruhigen Bahnen nach oben, bevor ab Ende 2023 und vor allem 2024 eine Beschleunigung einsetzte. Das 3-Jahres-Tief in den vorliegenden Daten liegt bei 334,60 Euro im Dezember 2025, während im Juli 2026 mit 478,20 Euro ein neues Hoch markiert wurde. Auf diese dynamische Rally folgte jedoch eine spürbare Korrektur, die den Kurs aus der Region um 470 bis knapp unter 420 Euro zurückführte und damit eine Konsolidierungsphase innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends einleitete.

200-Tage-Linie signalisiert nachlassende Dynamik

Die Kurse der vergangenen Monate lagen überwiegend zwischen 400 und 450 Euro, mit einem Schwerpunkt leicht oberhalb von 420 Euro. Davor bewegte sich die Aktie im Frühjahr 2025 eher im Bereich um 390 bis 410 Euro. Aus diesen Daten lässt sich eine 200-Tage-Linie grob im Bereich von etwa 420 bis 430 Euro ableiten. Mit einem aktuellen Kurs von 417,20 Euro notiert Linde damit leicht unter dieser langfristigen Durchschnittslinie, der Abstand dürfte in einer Größenordnung von rund 1 bis 3 Prozent negativ liegen. Technisch deutet dies auf eine abgeschwächte, aber noch nicht klar gebrochene Aufwärtsstruktur hin: Die Rally ist ins Stocken geraten, ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend müsste über der 200-Tage-Linie bestätigt werden.

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Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Linde-Chart

Auf der Unterseite hat sich vor allem der Bereich um 400 Euro als zentrale Unterstützung etabliert. Diese Zone wurde in den vergangenen Jahren mehrfach angelaufen und verteidigt, etwa im Frühjahr 2025, im Herbst 2025 sowie im März 2026. Darunter bietet der Bereich 380 bis 390 Euro eine weitere Auffanglinie, die in ausgeprägteren Korrekturphasen – wie im Oktober 2025 – getestet wurde. Langfristig markiert der Tiefbereich um 335 bis 350 Euro aus dem Dezember 2025 eine übergeordnete Unterstützung, deren Unterschreiten den Aufwärtstrend ernsthaft infrage stellen würde. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 430 und 440 Euro auf einen hartnäckigen Widerstand, der in der Vergangenheit wiederholt Wendepunkt war. Darüber rücken die Zonen um 450 bis 460 Euro sowie die Topregion 470 bis 480 Euro mit dem Hoch bei 478,20 Euro als maßgebliche Hürden in den Fokus, deren Überwinden neue Aufwärtsimpulse freisetzen könnte.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Linde Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.