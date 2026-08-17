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    AKTIE IM FOKUS

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    Fastned 2026 nun verdoppelt - Analyst sieht noch viel Potenzial

    Für Sie zusammengefasst
    • Fastned-Aktien steigen auf neuen Jahreshöchststand
    • Analyst hebt Kursziel für Fastned auf 60 Euro
    • 70 bis 100 neue Stationen bis Jahresende geplant
    AKTIE IM FOKUS - Fastned 2026 nun verdoppelt - Analyst sieht noch viel Potenzial
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fastned haben am Montag mit gut 10 Prozent Kursplus an der Euronext mit 41,75 Euro einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2023 erreicht. Die Papiere des Anbieters von Schnellladestationen für E-Autos haben sich 2026 damit nun verdoppelt.

    Analyst Thijs Berkelder vom Oddo-BHF-Kooperationspartner ABN Amro traut den Aktien mit seinem neuen Kursziel von 60 Euro jedoch noch deutlich mehr zu. Damit würden sie nämlich auf ihr Niveau von 2021 zurückkehren. Ihren Rekord hatten sie damals bei 111 Euro erzielt.

    Berkelder kam mit einer Menge Optimismus aus der Analystenkonferenz nach der Halbjahresbilanz. Quintessenz sei, dass das Wachstum wieder anzieht, so der Experte. Bis Jahresende sollten 2026 dann insgesamt 70 bis 100 neue Ladestationen in Betrieb genommen worden sein. 2027 starte dann eine Mega-Station in London.

    Die Aktie ist aus Sicht von Berkelder ein "must have" für Anleger mit Weitsicht./ag/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fastned Aktie

    Die Fastned Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,91 % und einem Kurs von 41,60 auf Tradegate (17. August 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fastned Aktie um +29,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,28 %.





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