Alzchem Group: 2. Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm
Die Alzchem Group AG treibt ihr Aktienrückkaufprogramm 2025/2026 weiter voran und legt nun die zweite Zwischenmeldung mit aktuellen Kennzahlen vor.
Foto: Alzchem
- Alzchem Group AG veröffentlichte am 17. August 2026 die zweite Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm 2025/2026.
- Im Zeitraum vom 10. bis einschließlich 14. August 2026 wurden insgesamt 33.839 eigene Aktien zurückgekauft.
- Seit Beginn des Programms am 3. März 2026 wurden damit insgesamt 53.995 Aktien erworben.
- Die Käufe erfolgten durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über XETRA an der Frankfurter Wertpapierbörse.
- Der gewichtete Durchschnittskurs der Käufe in der Berichtswoche lag bei 159,70 Euro je Aktie.
- Das aggregierte Kaufvolumen betrug in diesem Zeitraum 5.399.738,20 Euro ohne Erwerbsnebenkosten; die meisten Aktien wurden am 13. August (7.852 Stück) und der höchste Durchschnittskurs am 14. August (163,57 Euro) erworben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 166,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,28 % im
Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 166,20EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.596,05PKT (-0,08 %).
+1,10 %
+4,59 %
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