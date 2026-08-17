Preis für Opec-Öl gefallen
- Opec-Korbpreis fällt auf 85,43 US-Dollar je Barrel
- Preis liegt 43 Cent unter dem Wert vom Donnerstag
- Opec berechnet den Korbpreis aus wichtigen Sorten
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 85,43 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 43 Cent weniger als am Donnerstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)