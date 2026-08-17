Fed-Zinserhöhung im September so gut wie vom Tisch

Die US-Wirtschaft verliere an Fahrt, und genau das nimmt der Notenbank den Spielraum für höhere Zinsen, argumentiert Jan Hatzius von Goldman Sachs.

Von der Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Mittwoch erhoffen sich Anleger entscheidende Hinweise auf die Marschrichtung für den nächsten Zinsentscheid im September. Während die Chancen für eine Zinserhöhung in den vergangenen Wochen auf 50 Prozent gestiegen war, stehen die Zeichen laut Experten inzwischen eher auf Stillstand.

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Der Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze im Juli sei teilweise ein Nachholeffekt des vorgezogenen Amazon Prime Day, bestätige aber die These der Bank: Die kräftige Konsumnachfrage im Frühjahr war vor allem durch Steuerrückzahlungen getrieben und damit vorübergehend.

Für die zweite Jahreshälfte rechnet Goldman Sachs nur noch mit einem realen Konsumwachstum von 1 bis 1,5 Prozent. Als Risiko nennt Hatzius die gesperrte Straße von Hormus, ein erneuter Anstieg der Benzinpreise würde vor allem einkommensschwächere Haushalte treffen.

Auch der Arbeitsmarkt sendet gemischte Signale. Das zugrunde liegende Beschäftigungswachstum sei im Juli auf nur noch 5.000 Stellen pro Monat gefallen, deutlich unter der Schwelle von 50.000, die nötig wäre, um die Arbeitslosenquote stabil zu halten. Dass die Quote zugleich von 4,5 auf 4,1 Prozent sank, wertet Hatzius nicht als Stärke, sondern als Folge sinkender Erwerbsbeteiligung und schwachen Lohnwachstums.

Bei der Inflation sieht die Bank Entlastung. Die Kern-PCE-Rate dürfte im Juli um 0,2 Prozent steigen, nach 0,13 Prozent im Juni. Mehr als die Hälfte des Anstiegs gehe auf Gebühren für Portfoliomanagement zurück, eine Kategorie, die im September nach unten revidiert werden dürfte. Zusammen mit nachlassenden Effekten aus Zöllen, Software und Energie soll die Kerninflation bis 2027 Richtung zwei Prozent sinken.

Obwohl im Juni noch neun der achtzehn Notenbanker Zinsschritte für 2026 signalisiert hatten, hält Hatzius eine Zinserhöhung im kommenden Monat für sehr unwahrscheinlich. Die Markterwartung für den Leitzins sei weiterhin zu restriktiv eingepreist. Für die Eurozone erwartet die Bank im September noch eine EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte, der nächste Schritt solle erst Mitte 2027 nach unten gehen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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