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    Grüne

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    'Es ist katastrophal' - mehr Einsatz gegen Waldbrände

    Für Sie zusammengefasst
    • Dröge fordert bessere Unterstützung der Feuerwehr
    • Dröge verlangt nationale Strategie für Waldbrände
    • Mischwälder, nasse Moore und bessere Brandaufklärung
    Grüne - 'Es ist katastrophal' - mehr Einsatz gegen Waldbrände
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge fordert angesichts der starken Waldbrände eine bessere Unterstützung der Feuerwehr. "Grundsätzlich geht es darum, die Arbeit der Feuerwehr natürlich bestmöglich finanziell und personell auszustatten", sagte die Politikerin am Morgen im Deutschlandfunk. Dazu gehöre eine gute Technologie wie etwa Drohnen zur Branderkennung.

    Gebraucht werde auch eine stärkere Koordination: "Wir schlagen eine nationale Feuermanagementstrategie vor, die Risikoanalyse, Prävention und dann eben auch Einsatzvorbereitung mit zusammen denkt", sagte Dröge. Außerdem müssten die Wälder so umgebaut werden, dass es mehr Mischwälder gebe. Auch eine Wiedervernässung von Mooren sei nötig. Eine große Zahl an Bränden sei menschengemacht, daher brauche es darüber hinaus eine bessere Brandaufklärung.

    Dröge: "Endlich die Entschlossenheit finden"

    "Es ist katastrophal und auch ein Stück weit unfassbar, dass wir es als Gesellschaft nicht hinkriegen, endlich die Entschlossenheit zu finden, um mehr dafür zu tun, dass das nicht in Zukunft immer öfter passiert", sagte die Grünen-Politikerin. "Und das heißt, die Klimakrise zu bekämpfen. Ich verstehe es nicht, dass es da nicht mehr Entschlossenheit gibt."

    Wichtig seien auch mehr neue Technologien zur Früherkennung und ein europäischer Austausch. "Unsere südeuropäischen Nachbarländer haben ja brutalerweise mehr Erfahrung mit Waldbränden", sagte Dröge./cco/DP/jha






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