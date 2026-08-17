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    Russischer Angriff

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    Vier Seeleute auf zivilem Schiff verletzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Seeleute bei Angriff auf Schiff verletzt
    • Drei Verletzte werden in ein Krankenhaus gebracht
    • Russland meldet Angriffe auf Häfen und Militärziele
    Russischer Angriff - Vier Seeleute auf zivilem Schiff verletzt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Region Odessa sind nach ukrainischen Angaben vier Besatzungsmitglieder eines zivilen Schiffes verletzt worden. Das Schiff fahre unter der Flagge von Togo, teilte der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Drei der Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Durch den Angriff ausgelöste Brände seien inzwischen gelöscht.

    Den genauen Ort des Angriffs und den eingesetzten Waffentyp nannte Kiper nicht. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor vor russischen Drohnen gewarnt.

    Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte unterdessen Angriffe auf Ziele in der Region. Demnach wurden der Donauhafen Ismajil und der Schwarzmeerhafen Odessa angegriffen. In Ismajil seien eine Anlegestelle und Lagerhallen mit "westlicher Militärtechnik" und Seedrohnen das Ziel gewesen. In Odessa wiederum galt der Angriff demnach einem Patrouillenboot und Treibstofftanks. Die Angaben beider Kriegsparteien ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Die Ukraine wehrt sich seit rund viereinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/mis







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