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    Etwas weniger Passagiere am Flughafen BER

    Für Sie zusammengefasst
    • 11,9 Millionen Fluggäste, 1,2 Prozent weniger
    • 89.505 Starts und Landungen: 3,2 Prozent weniger
    • Luftfracht sinkt im Halbjahr um 7,3 Prozent
    Etwas weniger Passagiere am Flughafen BER
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Im ersten Halbjahr sind etwas weniger Menschen am Flughafen Berlin-Brandenburg gestartet oder gelandet als im Vorjahreszeitraum. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 11,9 Millionen Fluggäste gezählt - und damit 1,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025.

    Im Rekordjahr 2019 wurden im ersten Halbjahr an den Flughäfen Tegel und Schönefeld gut 17,5 Millionen Passagiere gezählt - das war noch vor der Eröffnung des BER. Die Zahl der Starts und Landungen lag damals bei 145.000. Im ersten Halbjahr 2026 waren es dagegen nur 89.505 - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Minus von 3,2 Prozent.

    Auch die Menge der transportierten Luftfracht wurde weniger: Hier lag das Minus bei 7,3 Prozent./nif/DP/mis






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