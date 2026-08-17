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    AKTIE IM FOKUS

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    Argenx steigen in Richtung Rekordhoch nach Studiendaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Argenx-Aktien steigen nach positiven Studiendaten
    • Vyvgart erreicht Studienziel bei seltener Myositis
    • Experten sehen für Vyvgart Milliardenpotenzial
    AKTIE IM FOKUS - Argenx steigen in Richtung Rekordhoch nach Studiendaten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Argenx haben sich nach positiven Studiendaten zu einem Medikament am Montag von ihrer jüngsten Kursschwäche erholt. Im frühen Handel sprangen sie auf den höchsten Stand seit Ende Juli und gewannen zuletzt an der Spitze im EuroStoxx 50 noch 8,2 Prozent auf 790 Euro.

    Der Antikörper-Spezialist Argenx vermeldete in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu einem Mittel gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg. Die Studie mit dem Mittel Vyvgart habe bei der Behandlung von autoimmuner Myositis den primären Endpunkt erreicht, teilte das Unternehmen mit.

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    Laut Branchenexperten wie Xian Deng von der Schweizer Bank UBS könnte Vyvgart Blockbuster-Potenzial haben, also jährliche Milliardenumsätze bringen. Bestenfalls sei ein Jahresspitzenumsatz von 5 Milliarden US-Dollar bei IMNM (Immunvermittelte nekrotisierende Myopathie) denkbar, hatte Deng Anfang August, also noch vor den Daten geschrieben.

    Rajan Sharma von Goldman Sachs wertete die Studienergebnisse für zwei Indikationen deutlich positiv. Die Argenx-Papiere stehen auf den "Conviction List" der Bank, der Liste mit den überzeugenden Anlageideen.

    Der Aktienkurs von Argenx war erst im Juli auf ein Rekordhoch von knapp 834 Euro gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit dem Kursanstieg liegen die Papiere 2026 nun wieder mit gut 10 Prozent im Plus. Auf Sicht von rund fünf Jahren haben sie ihren Wert mehr als verdreifacht./ajx/mis/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 6.552 auf Ariva Indikation (17. August 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um +8,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 50,59 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 922,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 877,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 986,00EUR was eine Bandbreite von +7,79 %/+21,19 % bedeutet.





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