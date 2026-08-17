AKTIE IM FOKUS
Rheinmetall testet nochmals die 100-Tage-Linie
- Rheinmetall testet erneut die 100-Tage-Linie
- Bundeswehr bestellt mobile Rettungsstationen
- Analysten erwarten geringere Umsätze bis 2030
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rheinmetall versuchen am Montag abermals den Anstieg über ihre 100-Tage-Linie. Mit gut zwei Prozent Kursplus auf 1.228 Euro blieben sie am Vormittag noch knapp unter ihrem Tageshoch vom Freitag. Die Düsseldorfer meldeten am Morgen eine Bestellung der Bundeswehr für mobile Rettungsstationen mit einem Auftragsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro.
Rheinmetall-Papiere präsentierten sich zuletzt erholt vom Jahrestief im Juni. Insgesamt tun sie sich aber seit inzwischen fast einem Jahr schwer, nachdem sie sich zwischen Frühjahr 2022 mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bis Oktober 2025 fast das 22-fache an Wert gewonnen hatten. 2026 liegen sie zwar noch gut 21 Prozent im Minus, hatten zuletzt aber den seit Januar laufenden Abwärtstrend nach oben hin verlassen.
Inzwischen backen Anleger und Experten kleinere Brötchen. In seiner aktuellen Analyse nach der jüngsten Analystenkonferenz zum Zwischenbericht betonte David Perry von der Bank JPMorgan, dass es auf mittlere Sicht zunehmend Unsicherheiten gebe. So deuteten die geänderten Prognosen der Düsseldorfer für den Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2026 sowie die Investitionsausgaben bis 2028 auf geringere Umsätze zwischen 2027 und 2030 hin als bisher erwartet./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 1.215 auf Tradegate (17. August 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +7,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,13 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.568,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +6,23 %/+87,94 % bedeutet.
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eine weitere interessante Einschätzung…
interessant, sachlich…