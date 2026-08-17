Rheinmetall testet nochmals die 100-Tage-Linie

Inzwischen backen Anleger und Experten kleinere Brötchen. In seiner aktuellen Analyse nach der jüngsten Analystenkonferenz zum Zwischenbericht betonte David Perry von der Bank JPMorgan, dass es auf mittlere Sicht zunehmend Unsicherheiten gebe. So deuteten die geänderten Prognosen der Düsseldorfer für den Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2026 sowie die Investitionsausgaben bis 2028 auf geringere Umsätze zwischen 2027 und 2030 hin als bisher erwartet./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 1.215 auf Tradegate (17. August 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +7,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,13 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.568,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +6,23 %/+87,94 % bedeutet.