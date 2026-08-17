UMT AG erwartet Break-even 2026 und gibt Guidance für 2027 bekannt

* Klare Guidance: UMT erwartet bis Ende 2026 30 bis 40 Neukunden, eine annualisierte wiederkehrende Umsatzbasis von EUR 0,5 Mio. bis EUR 0,8 Mio. sowie den Break-even.

München, den 17.08.2026 (IRW-Press/17.08.2026) - Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", ISIN: DE000A40ZVU2) erwartet für das laufende Geschäftsjahr den Break-even und rechnet für 2027 mit Umsatzerlösen von EUR 1,2 Mio. bis EUR 1,5 Mio. bei einer Umsatzmarge von 60 bis 70 %. Grundlage dieser Prognose sind zwei marktreife Produktlinien, ein deutlich beschleunigter Vertrieb und eine steigende Nachfrage nach konkreten Agentic-AI-Lösungen für operative Geschäftsprozesse.

* Beschleunigter Vertrieb: Die typische Abschlusszeit liegt nun bei rund 20 Tagen. Für das vierte Quartal strebt UMT eine Run-Rate von 8 bis 10 Neukunden pro Monat an.

* Validierung durch den Markt: UMT gewinnt zunehmend namhafte Kunden, darunter Marktführer in ihren Segmenten. Dies bestätigt aus Sicht der Gesellschaft die Marktreife und den wirtschaftlichen Nutzen der angewandten künstlichen Intelligenz aus Agentic AI.

* UMT AG ist das einzige börsennotierte Unternehmen in der Europäischen Union mit diesem zentralen Fokus auf den Milliardenmarkt für angewandte, agentische KI für kleinere und mittlere Unternehmen.

UMT steht damit vor dem Übergang in eine neue Wachstumsphase. Die Produkte sind verkaufsfähig. Die Preisstruktur ist klar. Die Sales Cycles sind kurz. Ein in der Branche bekanntes neues Vertriebsteam liefert planbare Abschlüsse und Wachstum. Kunden entscheiden sich für UMT, weil sie konkrete Probleme lösen müssen: manuelle Datenerfassung, fehleranfällige Dokumente, Zeitdruck, Personalknappheit und neue regulatorische Anforderungen. Genau diese Prozesse automatisiert UMT.

Im Mittelpunkt stehen zwei Produktlinien auf Basis der UMS Vision AI Plattform: der Catchflow Agent Autobot für Importprozesse in die Europäische Union sowie UMS Vision AI für Transport- und Logistikunternehmen in Europa.

Etwa 80% des Konsums von Seefood in der Europäischen Union werden importiert aus Drittländern. Der Catchflow Agent Autobot automatisiert die damit verbunden komplizierten Prozesse, die beim Import in die Europäische Union gesetzlich erforderlich sind. Betroffen sind alle Länder der EU. Vorgänge, die bisher teilweise Stunden dauerten, können in wenigen Minuten erledigt werden. Die Lösung verarbeitet Fangbescheinigungen und Begleitdokumente in dem als "CATCH" bezeichneten Prozess und überträgt die Ergebnisse automatisch in das EU-System TRACES, welches für Importvorgänge vorgesehen ist.

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