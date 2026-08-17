Trump droht ein Midterm-Denkzettel – und der Grund sitzt im Portemonnaie

Hohe Preise und schwache Kaufkraft werden für Donald Trump zunehmend politisch gefährlich. Besonders heikel: Auch Unabhängige und Republikaner ziehen sich zurück.

Donald Trump bekommt wenige Monate vor den US-Zwischenwahlen ein immer größeres Wirtschaftsproblem. Mehr als 53 Prozent der registrierten Wähler geben laut einer von Focaldata für die Financial Times durchgeführten Umfrage an, finanziell schlechter dazustehen als zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025. Besonders heikel für das Weiße Haus: Unter den Unabhängigen liegt der Anteil bei fast 57 Prozent, selbst knapp ein Viertel der Republikaner sieht die eigene Lage inzwischen negativer. Noch deutlicher fällt das Urteil bei Inflation und Lebenshaltungskosten aus. 64 Prozent der Befragten missbilligen Trumps Umgang mit dem Thema. Nahezu zwei Drittel glauben, dass sich die US-Wirtschaft in die falsche Richtung bewegt, nur rund ein Viertel sieht sie auf dem richtigen Kurs. Gleichzeitig sind die Verbraucherpreise im Juli um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Verbrauchervertrauen liegt nahe einem Rekordtief, und die inflationsbereinigten Löhne sind zuletzt gesunken.