SFC Energy Aktie fällt um -3,34 % - 17.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SFC Energy Aktie. Sie fällt um -3,34 % auf 20,250€. Der Kursrückgang der SFC Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,34 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SFC Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,34 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -1,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SFC Energy um +69,24 % gewonnen.

SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,47 % 1 Monat +10,91 % 3 Monate -2,34 % 1 Jahr +31,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SFC Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.08.2026, 11:29 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die guten Halbjahreszahlen, die angehobene Prognose und die Erwartung weiter steigender Gewinne. Trotz positiver Nachrichten, Rekordaufträgen und einer möglichen Wachstumsstory durch Rüstung bleibt der Kurs unter den Erwartungen und fällt teils sogar. Diskutiert werden die hohe Volatilität durch den Free Float, kurzfristige Trader sowie die Nachhaltigkeit des Ukraine-Sonderauftrags und künftige Auftragseingänge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 351,98 Mio. € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die überraschend starken Quartalszahlen des Brennstoffzellenspezialisten untermauerten seine Anlageempfehlung, schrieb Malte Schaumann in einer am …

Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe ein - auch an seinen hohen Erwartungen gemessen - starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe im zweiten Quartal überraschend stark abgeschnitten, und die nach oben hin …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,20 %. Plug Power notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Bloom Energy (A) notiert im Plus, mit +4,38 %.

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Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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